Катастрофы и происшествия

4 МЧС: В результате взрыва газа в Ананьево погибли двое, в том числе ребенок

4 МЧС: В результате взрыва газа в Ананьево погибли двое, в том числе ребенок
presskg

В результате пожара и взрыва газа на газозаправочной станции в селе Ананьево Иссык-Кульской области погибли два человека: один взрослый и один ребенок. Об этом 5news.kg сообщили в пресс-службе МЧС.
«По предварительным данным, в результате пожара на газозаправочной станции есть восемь пострадавших и два погибших — один взрослый, второй ребенок», — сообщили в МЧС.
Напомним, в селе Ананьево Иссык-Кульской области сегодня, 19 июня, произошел пожар на газозаправочной станции. В результате чего ожоги получили восемь человек. Также сгорел один газовоз, два грузовых автомобиля, одна легковая автомашина, газовые баллоны.

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Катастрофы и происшествия
presskg

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