4 МЧС: В результате взрыва газа в Ананьево погибли двое, в том числе ребенок

В результате пожара и взрыва газа на газозаправочной станции в селе Ананьево Иссык-Кульской области погибли два человека: один взрослый и один ребенок. Об этом 5news.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«По предварительным данным, в результате пожара на газозаправочной станции есть восемь пострадавших и два погибших — один взрослый, второй ребенок», — сообщили в МЧС.

Напомним, в селе Ананьево Иссык-Кульской области сегодня, 19 июня, произошел пожар на газозаправочной станции. В результате чего ожоги получили восемь человек. Также сгорел один газовоз, два грузовых автомобиля, одна легковая автомашина, газовые баллоны.