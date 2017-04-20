Бишкек

Водитель, сбивший сотрудника патрульной милиции, не понесет наказания

Водитель, сбивший сотрудника патрульной милиции, не понесет наказания
presskg

ледователь Первомайского районного управления внутренних дел Бишкека отказался возбуждать уголовное дело по факту наезда на сотрудника патрульной милиции. Информацию об этом 5news.kg подтвердили в ГУВД столицы.

Напомним, очередной автонаезд на сотрудника патрульной милиции произошел в Бишкеке 18 апреля. ЧП произошло на проспекте Манаса.

Старшина милиции остановил автомашину марки «Mazda 6», чтобы заполнить административный протокол по факту нарушения. 39-летний водитель нецензурно выражался в адрес инспектора и хотел уехать, хотя его документы были у старшины. Инспектор преградил ему дорогу, встав перед авто, и вызвал подмогу, но в это время водитель сбил его. Милиционер упал и не смог сразу встать. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, у него также разрыв связок коленного сустава.

При этом, собственные источники редакции в органах внутренних дел сообщили, что решение об отказе возбуждения уголовного дела следователь принял лишь опираясь на альтернативное видео, снятое и распространенное в интернете активистами движения «Safari».

«Именно по этим кадрам следователь сделал вывод, что водитель не совершал наезд. Совершенно непонятно, по какой причине следствие не стало учитывать съемку с нагрудного жилета, зафиксировавшего наезд и результаты медицинской экспертизы, указывающие на травмы, полученные сотрудником», — сообщил собеседник редакции.

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Бишкек
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