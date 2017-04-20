Водитель, сбивший сотрудника патрульной милиции, не понесет наказания

ледователь Первомайского районного управления внутренних дел Бишкека отказался возбуждать уголовное дело по факту наезда на сотрудника патрульной милиции. Информацию об этом 5news.kg подтвердили в ГУВД столицы.

Напомним, очередной автонаезд на сотрудника патрульной милиции произошел в Бишкеке 18 апреля. ЧП произошло на проспекте Манаса.

Старшина милиции остановил автомашину марки «Mazda 6», чтобы заполнить административный протокол по факту нарушения. 39-летний водитель нецензурно выражался в адрес инспектора и хотел уехать, хотя его документы были у старшины. Инспектор преградил ему дорогу, встав перед авто, и вызвал подмогу, но в это время водитель сбил его. Милиционер упал и не смог сразу встать. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, у него также разрыв связок коленного сустава.

При этом, собственные источники редакции в органах внутренних дел сообщили, что решение об отказе возбуждения уголовного дела следователь принял лишь опираясь на альтернативное видео, снятое и распространенное в интернете активистами движения «Safari».

«Именно по этим кадрам следователь сделал вывод, что водитель не совершал наезд. Совершенно непонятно, по какой причине следствие не стало учитывать съемку с нагрудного жилета, зафиксировавшего наезд и результаты медицинской экспертизы, указывающие на травмы, полученные сотрудником», — сообщил собеседник редакции.