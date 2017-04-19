Лидера «Исламского государства» захватил русский спецназ

Лидер запрещенной в России организации ИГИЛ взят в плен. Новость об этом сообщает «Пятый канал». Речь идёт о «халифе» Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади. По сообщениям иракских изданий он был арестован русским спецназом. Об операции российских военнослужащих в данный момент известно следующее.

Западные медиа распространили информацию, что Абу Бакр аль-Багдади был арестован при попытке бегства из Мосула. Вся операция, якобы, была проведена при поддержке российской разведки с северной части Сирии. Изначально, сведения об этом инциденте опубликовал иракский сайт, связанный с шиитскими ополченцами.