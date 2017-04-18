В Базар-Коргоне уже 23 отравившихся. Ели прокисшие фунчезу и салат

По его словам, той был 15 апреля. В домашних условиях были приготовлены салаты. После праздника гости поделили оставшиеся салаты и, завернув в целлофановые пакеты, взяли с собой. Пакеты оставили в машинах на солнце. Вечером и на следующее утро салаты доели. После этого начались обращения гостей в больницу с признаками отравления. Ранее Минздрав сообщал о 22 пострадавших. По данным Усонкула Жоробаева, их количество выросло до 23.

Сейчас пациенты получают дезинтоксикационную и симптоматическую помощь. «Остатки пищи получить не удалось. На анализы в лабораторию отправлены образцы рвоты и каловых масс. В течение трех суток результаты будут готовы», — сказал Жоробаев.

По данным Минздрава, лекарственных препаратов в больнице в достаточном количестве. У двоих пострадавших состояние средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. На местах проводятся разъяснительные работы по профилактике пищевых отравлений.