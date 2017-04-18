Катастрофы и происшествия

В Базар-Коргоне уже 23 отравившихся. Ели прокисшие фунчезу и салат

В Базар-Коргоне уже 23 отравившихся. Ели прокисшие фунчезу и салат
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Отравившиеся в Базар-Коргонском районе 23 человека употребляли в пищу прокисшую фунчезу и так называемый колхозный салат. Об этом СМИ рассказал главный врач — координатор СЭС по Джалал-Абадской области Усонкул Жоробаев.

 

По его словам, той был 15 апреля. В домашних условиях были приготовлены салаты. После праздника гости поделили оставшиеся салаты и, завернув в целлофановые пакеты, взяли с собой. Пакеты оставили в машинах на солнце. Вечером и на следующее утро салаты доели. После этого начались обращения гостей в больницу с признаками отравления. Ранее Минздрав сообщал о 22 пострадавших. По данным Усонкула Жоробаева, их количество выросло до 23.

Сейчас пациенты получают дезинтоксикационную и симптоматическую помощь. «Остатки пищи получить не удалось. На анализы в лабораторию отправлены образцы рвоты и каловых масс. В течение трех суток результаты будут готовы», — сказал Жоробаев.

По данным Минздрава, лекарственных препаратов в больнице в достаточном количестве. У двоих пострадавших состояние средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. На местах проводятся разъяснительные работы по профилактике пищевых отравлений.

URL: http://zanoza.kg/355933
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Катастрофы и происшествия
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