Пенс заявил, что мир на Корейском полуострове «достигается силой»

Вице-президент США Майк Пенс обсудил проблему КНДР с японским премьер-министром Синдзо Абэ, передает агентство Киодо.

© AP Photo/ Evan Vucci Трамп отказался раскрыть свои планы в отношении КНДР

Пенс отметил, что Вашингтон, как и Токио, стремится к мирному урегулированию ситуации в регионе. При этом он подчеркнул, что «мир достигается силой».

Кроме того, политик сообщил о намерении Америки сотрудничать с Японией, Южной Кореей и Китаем для решения северокорейской ядерной проблемы.

Накануне Пенс заявил, что эра «стратегического терпения» Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. Он также призвал Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа.

Азиатское турне Пенса совпало с самым острым кризисом вокруг КНДР за последние годы. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». СМИ не исключали, что Вашингтон может нанести удар по Северной Корее. В ответ на это в Пхеньяне заявили, что готовы в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам, а также по президентскому дворцу в Сеуле. Первый заместитель постпреда КНДР при ООН подчеркнул, что Соединенные Штаты создали в регионе опасную ситуацию, представляющую серьезную угрозу миру.