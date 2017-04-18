Новости мира

Пенс заявил, что мир на Корейском полуострове «достигается силой»

Пенс заявил, что мир на Корейском полуострове «достигается силой»
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Вице-президент США Майк Пенс обсудил проблему КНДР с японским премьер-министром Синдзо Абэ, передает агентство Киодо.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
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Пенс отметил, что Вашингтон, как и Токио, стремится к мирному урегулированию ситуации в регионе. При этом он подчеркнул, что «мир достигается силой».

Кроме того, политик сообщил о намерении Америки сотрудничать с Японией, Южной Кореей и Китаем для решения северокорейской ядерной проблемы.

Накануне Пенс заявил, что эра «стратегического терпения» Вашингтона в отношении Северной Кореи закончилась. Он также призвал Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын следит за тренировкой военнослужащих Корейской Народной Армии. 13 апреля 2017 года
© REUTERS/ KCNA
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Азиатское турне Пенса совпало с самым острым кризисом вокруг КНДР за последние годы. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». СМИ не исключали, что Вашингтон может нанести удар по Северной Корее. В ответ на это в Пхеньяне заявили, что готовы в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам, а также по президентскому дворцу в Сеуле. Первый заместитель постпреда КНДР при ООН подчеркнул, что Соединенные Штаты создали в регионе опасную ситуацию, представляющую серьезную угрозу миру.

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