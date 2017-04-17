Из-за угрозы оползня в Узгенском районе переселены четыре семьи

В Узгенском районе Ошской области из-за угрозы оползня переселены четыре семьи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В селе Кысык-Алма данного района зафиксирована активность земляных масс объемом 1 500 кубометров, которые начали двигаться в сторону жилых домов. В связи с чем проживающие в четырех домовладениях (в общей сложности 24 человека) были переселены в безопасное место и к соседям.
Сотрудник МЧС КР выехал на место для контроля ситуации.
Ранее в этом же районе на участке Ындабай села Шамал-Терек 14 апреля сошел оползень объемом 21 тыс. кубометров, накрыв собой жилой дом, в котором находился 56-летний Суйундук Касымов. По данным МЧС, земляная масса сошла на участке, где не было трещин.
Поиски мужчины, который остался под оползнем, продолжаются. На месте находится замминистра чрезвычайных ситуаций Равшан Рысбаев.
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