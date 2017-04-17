Кыргызстан

Из-за угрозы оползня в Узгенском районе переселены четыре семьи

Из-за угрозы оползня в Узгенском районе переселены четыре семьи
presskg

В Узгенском районе Ошской области из-за угрозы оползня переселены четыре семьи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В селе Кысык-Алма данного района зафиксирована активность земляных масс объемом 1 500 кубометров, которые начали двигаться в сторону жилых домов. В связи с чем проживающие в четырех домовладениях (в общей сложности 24 человека) были переселены в безопасное место и к соседям.

Сотрудник МЧС КР выехал на место для контроля ситуации.

Ранее в этом же районе на участке Ындабай села Шамал-Терек 14 апреля сошел оползень объемом 21 тыс. кубометров, накрыв собой жилой дом, в котором находился 56-летний Суйундук Касымов. По данным МЧС, земляная масса сошла на участке, где не было трещин.

Поиски мужчины, который остался под оползнем, продолжаются. На месте находится замминистра чрезвычайных ситуаций Равшан Рысбаев.

URL: http://zanoza.kg/355793
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Кыргызстан
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