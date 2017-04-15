Новости мира

Синдзо Абэ ставит на экономику в отношениях с Россией

Синдзо Абэ ставит на экономику в отношениях с Россией
presskg
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что для премьер-министра страны Синдзо Абэ в отношениях с Россией экономика гораздо важнее политических вопросов.

Как пояснил Хиросигэ Сэко, на протяжении последних десятилетий Япония придерживалась стратегии, что без разрешения территориального вопроса не стоит проводить каких-то действий в экономическом плане. Министр отметил, что все это привело к 70 годам бездействия.

Однако сейчас, по словам Сэко, премьер-министр Японии Синдзо Абэ полностью изменил отношение к ситуации и перевернул все на 180 градусов. Японский глава уверен, что в первую очередь в отношениях с Россией необходимо сделать упор на экономическую составляющую.

Синдзо Абэ ставит на экономику в отношениях с Россией

При этом все политические вопросы Абэ готов отвести на второй план. Продвигая экономические отношения, премьер-министр показывает возможную выгоду от сотрудничества с Японией.

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