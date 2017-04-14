Первый канал не будет транслировать Евровидение

Первый канал отказался транслировать Евровидение-2017 из-за ситуации с российской участницей конкурса Юлией Самойловой, сообщается на сайте телеканала.

«Первый канал считает отказ украинской стороны (во въезде Самойловой. — Прим. ред.) абсолютно необоснованным», — говорится в сообщении. По мнению представителей телеканала, Киев хочет политизировать конкурс, который на протяжении всей 62-летней истории объединял людей.

Европейский вещательный союз уведомил Первый канал о том, что не смог урегулировать вопрос участия Самойловой, и еще раз предложил заменить конкурсанта либо организовать удаленное выступление певицы.

В этой ситуации Первый канал не считает возможным транслировать Евровидение-2017, отмечается в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение другого представителя от России, не имеющего проблем с украинским законодательством.