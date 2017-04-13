Новости мира

Стало известно, кто устроил постановочную «химатаку» в Идлибе, о которой рассказал Путин

Стало известно, кто устроил постановочную «химатаку» в Идлибе, о которой рассказал Путин
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Владимир Путин объяснил, откуда взялось химическое оружие, примененное в провинции Идлиб. Новость об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». Как известно, в начале апреля в Сирии была проведена атака с использованием нервно-паралитического газа зарин. Именно этот инцидент, по словам Дональда Трампа, стал причиной атаки на базу правительственных ВВС «Шайрат». Глава России выдвинул две версии произошедшего.

По словам Владимира Путина, сейчас можно говорить о двух версиях. Согласно первой, правительственные ВВС нанесли удар по позициям боевиков, которые изготавливали химические вещества, которые они не однократно применяли ранее. Вторая версия — всё произошедшее это постановка, организованная для того, чтобы оправдать вмешательство Соединенных Штатов в Сирию, а также создать повод для дальнейшего давления на Асада. Глава РФ считает, что без проверки этих версий ни о каких шагах, направленных против официальных властей речи быть не может.

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