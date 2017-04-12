Пропавшие несколько дней назад мальчики найдены

Пропавшие несколько дней назад мальчики найдены, сообщает пресс-служба ОВД Чуйской области.

Напомним, мальчиков 2003 и 2006 года рождения 5 апреля объявили в розыск.

«С заявлением в милицию обратилась мать одного из подростков. 2 апреля дети вышли из дома, и ушли в неизвестном направлении. Мальчики накануне нашлись в Бишкеке. В настоящее время проводятся профилактические работы, устанавливаются причины ухода из дома, выясняются адреса, где они все это время находились. По полученным данным дети живут и воспитываются у бабушки, мать одного из мальчиков находится на заработках заграницей, а у второго проживает в Бишкеке», – говорится в сообщении.