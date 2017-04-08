Китай отказался считать Россию главным союзником

Резкое ухудшение отношений с Западом вынуждает Россию повернуть свою внешнюю политику на Восток. Однако Пекин, как главный стратегический партнёр Москвы, пока не спешит отвечать взаимностью. В концепции внешней политики в Азии, подготовленной и опубликованной Госсоветом КНР, РФ вновь не стоит на первом месте. Россия в документе названа «крупнейшим соседом». Издание «Коммерсант» об этой ситуации рассказало следующее.

На первое место в перечне дипломатических и стратегических приоритетов Китай вновь поставил США. «Отношения с США остаются стабильными с 2015 года и даже в определенной степени развиваются» — заявляют в Пекине. Отношения с Россией в документе поставлены на второе место. Шанхайская организация сотрудничества, которая в последнее время активно продвигается Москвой, и вовсе помещена на предпоследнее место по важности. О вкладе России в борьбу с терроризмом в Китае забыли и вовсе.