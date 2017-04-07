СМИ сообщили о наступлении ИГ на базу в Сирии после удара США

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07 апреля 2017
Накануне президент Сирии Башар Асад заявил, что в случае поражения в войне государство может исчезнуть с карты мира.
«Если мы не одержим победу в этой войне, это будет означать, что Сирия будет стёрта с карты мира», — цитирует Асада агентство SANA.
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«Печаль и возмущение вызывает у меня то, что президент Трамп прислушался к совету «ястребов» и пошёл на эскалацию нашей противозаконной войны, направленной на смену режима и свержение правительства в Сирии», — заявила конгрессмен от Демократической партии Тулси Габбард.
Она назвала ракетные удары недальновидным решением, результатом которого станут новые жертвы среди мирного населения, новые беженцы, усиление «Аль Каиды»* и других террористов и, возможно, «ядерная война между Соединёнными Штатами и Россией».
*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещённая на территории России.
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Поступают сообщения о гибели во время ракетного удара по авиабазе Шайрат бригадного генерала Халила Исса Ибрагима, офицера 136-й бригады ВВС Сирии.
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Представитель Минобороны США заявил, что ракетный удар по военной базе в Сирии был единичной операцией, передаёт Reuters.
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Поступают сообщения, что боевики «Исламского государства»* начали наступательную операцию в районе сирийской авиабазы Шайрат, по которой был нанесён ракетный удар.
#ISIL launches offensive near military base targeted by US missiles https://www.almasdarnews.com/article/isil-launches-offensive-near-military-base-targeted-us-missiles/ … #Homs #ISIS #Syria
ISIL launches offensive near military base targeted by US missiles
BEIRUT, LEBANON (6:50 A.M.) — The Islamic State (ISIL) forces in the eastern countryside of the Homs Governorate launched a powerful offensive this morning
almasdarnews.com
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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Тем временем Боливия просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом США по авиабазе в Сирии, передаёт Reuters.
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Постпред России при ООН Владимир Сафронков рассказал об итогах консультаций Совбеза ООН по Сирии, проходивших до ракетных атак на сирийскую авиабазу.
В.К.Сафронков: Консультации СБ #ООН оставили гнетущее впечатление.
Полный текст → http://russiaun.ru/ru/news/sc_essr
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Сенатор Рэнд Пол обвинил Трампа в нарушении Конституции после удара по Сирии и заявил о необходимости разрешения конгресса для совершения военных действий.
The President needs Congressional authorization for military action as required by the Constitution.
Our prior interventions in this region have done nothing to make us safer and Syria will be no different.
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Напомним, что менее недели назад госсекретарь США Рекс Тиллерсон и постпред США в ООН Никки Хейливыступали с заявлениями, что смещение Башара Асада больше не является приоритетом политики США в Сирии и его судьбу должен решить сирийский народ.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявление по линии внешнеполитического ведомства в связи с ударами США по Сирии будет сделано в ближайшее время.
В ближайшее время по линии МИД России будет сделано заявление по ударам США в Сирии https://ru.rt.com/825k
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает «мощный сигнал», посланный ракетным ударом США в Сирии, передаёт AFP.
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Там временем ракетный удар Соединённых Штатов прокомментировали власти провинции Хомс, где находится авиабаза, по которой США нанесли удар.
Губернатор провинции подчеркнул, что объект использовался войсками Асада только для борьбы с террористами ИГ*.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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Нанесение ракетного удара по Сирии было односторонним действием США. Такую информацию Пентагон подтвердил РИА Новости.
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Интересно, что в 2013 году Дональд Трамп неоднократно заочно обращался к Бараку Обаме, подчёркивая, что перед нападением на Сирию президент США должен получить одобрение конгресса, иначе это будет большой ошибкой.
President Trump repeatedly used Twitter to tell Obama in 2013: Don’t attack Syria http://cnn.it/2oL0n67
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Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США не просили согласия России на ракетный удар по правительственной базе в Сирии, сообщает Reuters.
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Сирийская оппозиция приветствует ракетный удар США и призывает к продолжению действий.
#BREAKING Syria opposition hails US strike, calls for continued action
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Президент США Дональд Трамп лично рассказал председателю КНР Си Цзиньпину о ракетных ударах по Сирии. Встреча лидеров проходила в четверг в резиденции Трампа во Флориде.
#BREAKING Trump informed China’s Xi personally of Syria strike: official
Официальные сообщения о времени удара свидетельствуют, что операция была проведена прямо во время совместного обеда Трампа и Си Цзиньпина.
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Ракетные пуски США производились с эсминца типа «Арли Бёрк» USS Ross. Корабль был введён в эксплуатацию в 1997 году.
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Целями американского ракетного удара на сирийской авиабазе Шайрат были взлётно-посадочные полосы, самолёты и топливные пункты.
A US defense official says the strike on Syria was targeted on runway, aircraft and fuel points http://cnn.it/2nJmoO6
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя ракетные удары по авиабазе Шайрат, заявил, что Россия не справилась с ответственностью, которую взяла на себя в Сирии.
#BREAKING US Secretary of State Tillerson says Russia has failed in its responsibility
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ещё за час до появления сообщений о ракетном ударе США по Сирии прокомментировал возможность военных действий со стороны Вашингтона в отношении Дамаска.
В 21м веке у каждого президента США была своя война на Бл.Востоке, а то и две. Если Трамп войдет в Сирию, он встанет в ряд с Бушем и Обамой.
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Бывший американский военный атташе в Сирии Рик Франкона считает, что любое «наказание» Асада должно учитывать российский фактор.
Эксперт CNN: любое «наказание» Асада должно учитывать российский факторhttps://russian.rt.com/inotv/2017-04-07/Ekspert-CNN-lyuboe-nakazanie-Asada …
Эксперт CNN: любое «наказание» Асада должно учитывать российский фактор
В случае если Дональд Трамп ответит военной силой на химическую атаку в Сирии, Вашингтон рискует столкнуться с русскими, считает бывший американский военный атташе в Сирии Рик Франкона.
russian.rt.com
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Пентагон опубликовал новое видео сегодняшних пусков ракет «Томагавк».
JUST IN: New video from Pentagon shows tomahawk missiles launching into the air before striking Syrian airfield http://cnb.cx/2oGkhzz
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ракетный удар США является демонстрацией того, что случается, когда страны «пересекают красную линию».
Он отметил, что все теперь будут знать последствия своих действий, сообщает AFP.
#BREAKING Secretary of State Tillerson: Strike shows Trump willing to act when countries ‘cross the line’
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Сообщается о полном выведении из строя авиабазы Шайрат.
#Syria #Homs Post by a #SAA #SyrianArmy #SyrianArabArmySoldier 17 Minutes Ago. pic.twitter.com/6UgD8Elz5H
#Syria #Homs Same Post Just more translations from translators.#SAA #SyrianArmy #SyrianArabArmy Shayrat military airfieldpic.twitter.com/YfZgxH6cFO
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На авиабазе Шайрат якобы дислоцировались российские силы, но США заранее уведомили их о нанесении удара, сообщает Пол Маклири со ссылкой на официального представителя Пентагона.
Defense official: there were Russians stationed at the base the US struck in Syria tonight, but US informed them beforehand@ForeignPolicy
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RT проводил съёмку на авиабазе Шайрат в провинции Хомс год назад.
video filmed by resident nearby Shayrat airbase in Homs, it doesn’t show much but explosion sounds can be heard.pic.twitter.com/KKkBO4wFJ3
Russia Today report filmed 2016 inside Shayrat airbase, Homshttps://youtu.be/0tbhon00bRs
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На данный момент известно, что США нанесли удар по сирийской базе ВВС после 4 утра. Продолжительность атаки составила 2—4 минуты. Всего американские эсминцы выпустили 59 крылатых ракет.
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На сирийском государственном телевидении атаку США назвали «проявлением агрессии» и сообщили, что удары «привели к потерям».
BREAKING: Syrian state TV says a US missile attack on a Syrian air base «leads to losses.»
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Отметим, что в ночь на пятницу американский президент принимал в своей резиденции во Флориде лидера КНР Си Цзиньпина.
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Президент США Дональд Трамп уже сделал заявление в связи с ракетными ударами по базе сирийской армии.
«Во время удара химическим оружием страшной смертью погибли женщины, дети и даже прекрасные младенцы. Ракетный удар по авиабазе, где располагался склад, откуда осуществлялась химическая атака, был нанесён потому, что в жизненно важные интересы национальной безопасности Соединённых Штатов входит задача по предотвращению использования смертоносного химического оружия», — заявил Трамп.
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Именной с этой базы, как полагает разведка США, была начата предполагаемая химатака.
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Ракетный удар был нанесён по аэродрому в провинции Хомс.
Новости мира
СМИ сообщили о наступлении ИГ на базу в Сирии после удара США
В ночь на пятницу США нанесли ракетные удары по войскам Башара Асада. Всего по правительственной базе в Сирии американские военные запустили около 50 ракет «Томагавк». Сразу после удара Трамп заявил, что атака отражает «жизненно важные интересы национальной безопасности» Соединённых Штатов. В СМИ появились сообщения об атаке террористов на военный объект после удара США. О развитии событий — в онлайн-трансляции RT.
Новости мира
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