СМИ сообщили о наступлении ИГ на базу в Сирии после удара США

В ночь на пятницу США нанесли ракетные удары по войскам Башара Асада. Всего по правительственной базе в Сирии американские военные запустили около 50 ракет «Томагавк». Сразу после удара Трамп заявил, что атака отражает «жизненно важные интересы национальной безопасности» Соединённых Штатов. В СМИ появились сообщения об атаке террористов на военный объект после удара США. О развитии событий — в онлайн-трансляции RT.