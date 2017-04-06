В БЧК найдено тело без вести пропавшей 11-летней Асель

В Большом Чуйском канале (около улицы Кантемировской) города Бишкек по инициативе милиционеров была спущена вода, к сожалению, было найдено тело без вести пропавшей 11-летней Асель Торобековой.

Как сообщили в пресс-службе МВД, девочка утонула, следов насильственной смерти не обнаружено, ее вытащили водолазы. Тело родственники уже опознали.

Ранее сообщалось, что УВД Свердловского района разыскивает без вести пропавшую Асель Торобекову, 2006 года рождения, проживающую на ул.Кантемировской в Бишкеке. 3 апреля примерно в 12:15 она вышла из дома в школу №1 села Лебединовка и не вернулась домой.