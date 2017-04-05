Появилось видео задержания милиционера выстрелившего в человека у торгового центра «Космопарк»







Милиционер следственного управления ГУВД Бишкека, находившийся в нетрезвом состоянии, выстрелил в человека у торгового центра «Космопарк» в Бишкеке.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля, примерно в 04.30. В дежурную часть ГУВД Бишкека поступило сообщение о стрельбе у «Космопарка». Принявшие вызов сотрудники патрульной милиции задержали автомашину «Мерседес-Бенц S500». Водителем оказался лейтенант милиции, которого доставили в наркологическое отделение, где медики подтвердили наличие в его крови алкоголя.

После этого лейтенант добровольно выдал милиционерам травматический пистолет. В это же время в 4-ю горбольницу обратился бишкекчанин, который сообщил, что получил огнестрельное ранение в «Космопарке». Получив первую медицинскую помощь, он уехал, а сегодня, 3 апреля, обратился в милицию с заявлением.

В свою очередь лейтенант, задержанный сотрудниками патрульной милиции, написал заявление на своего оппонента и сообщил следствию, что на парковке у торгового центра его чуть не избили неизвестные, а до этого повредили его «Мерседес», в связи с чем он и произвел выстрел.

В отношении обоих мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие ведется Октябрьским РУВД Бишкека. Лейтенант недавно перевелся в следственное управление ГУВД Бишкека, а ранее работал следователем в Октябрьском РУВД.