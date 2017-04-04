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ГКНБ: Взрыв в питерском метро совершил уроженец Кыргызстана

ГКНБ: Взрыв в питерском метро совершил уроженец Кыргызстана
presskg

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данным «Ленты.ру», сработало самодельное безоболочное взрывное устройство мощностью от 800 граммов до 1,5 килограмма по шкале тротилового эквивалента. Вероятнее всего, оно было заложено в сумку, оставленную рядом с дверями вагона. Официальные власти заявили, что это теракт. ГКНБ Кыргызстана в 11.00 подтвердил Zanoza.kg, что смертником был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, ныне гражданин России. Из других источников стало известно, что 23-летний уроженец Оша родился 1 апреля 1995 года. Когда он получил российское гражданство, неизвестно. Также неизвестно, имел ли он отношение к «Исламскому государству».

«Мы тесно контактируем с ФСБ России», — заключили в ГКНБ.

Сколько пострадавших

  1. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек.
  2. ГУ МЧС Петербурга опубликовало список госпитализированных после взрыва в метро, в нем значатся данные 51 человека.
  3. Фамилии и имена четырех женщин, находящихся в больницах, установить пока не удалось (на 6 утра по московскому времени).
  4. Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
  5. Среди пострадавших — одна несовершеннолетняя, 2001 года рождения.

Почти все раненые получили баротравму, у них повреждены внутренние органы, ампутированы или сломаны конечности, у многих черепно-мозговые травмы и ожоги, главным образом лица и головы, пишет «Лента.ру».

Есть ли среди жертв или подозреваемых кыргызстанцы?

По данным посольства Кыргызстана в России, кыргызстанцев нет среди погибших в результате взрыва. Пока нет информации о том, есть ли среди пострадавших граждане КР.

Президент Алмазбек Атамбаев уже выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Еще в 9.00 ГКНБ выяснял, может ли предполагаемый подозреваемый быть гражданином Кыргызстана.

Что известно о подозреваемых?

Сначала источник издания «Фонтанка» называл ​предполагаемым смертником уроженцаКазахстана 22-летнего Максима Арышева. МИД РК сообщил, что проверяет эту информацию и добавил, что он смертником быть не может, т. к. среди погибших его тело не найдено.

Как передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу консульства, к «генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Ирины Арышевой из Алматы, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын — 20-летний Максим Арышев, студент третьего курса Санкт-Петербургского экономического университета». Однако Максим Арышев не похож на молодого человека, фото которого распространяется в интернете.

ГКНБ: Взрыв в питерском метро совершил уроженец Кыргызстана

Представители группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) заявили РБК, что Арышев, вероятно, не террорист, а одна из жертв теракта.

«Вести.ру» со ссылкой на паблик в социальных сетях пишут, что смертником мог бытькыргызстанец Акбаржон Джалилов. «Фонтанка» пишет, что Джалилов более шести лет живет в Петербурге и является гражданином России. На Джалилова разослана ориентировка, также ведется розыск его автомобиля Daewoo Nexia.

Российский «Пятый канал» пишет, что Джалилов «привел в действие самодельное взрывное устройство в вагоне поезда метро, отъехавшего от станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт». И он же, как следует из выводов оперативников перед этим оставил еще одну самодельную бомбу на станции «Площадь восстания».

Джалилов, по данным издания, более шести лет живет в Петербурге и является гражданином России. На Джалилова разослана ориентировка, также ведется розыск его автомобиля Daewoo Nexia.

ГКНБ: Взрыв в питерском метро совершил уроженец Кыргызстана

Остальные российские СМИ до сегодняшнего утра сообщали, что террористом был выходец из Средней Азии, но неизвестно, из какой он страны. Подозреваемому, по разным данным, 20-23 года.

Ни одна организация не взяла ответственность за теракт. Но «Коммерсантъ»со ссылкой на свои источники сообщил, что теракт может иметь отношение к «Исламскому государству». Сколько людей готовили теракт, неизвестно.

«Информацию о подготовке теракта спецслужбам предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» и задержанный после возвращения из Сирии. Он знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы, однако поддерживал с ними только телефонную связь. Информатор спецслужб занимал низшую ступень в иерархии боевиков, пояснил источник газеты. Определив таким образом мобильные номера предполагаемых террористов и пробив их, оперативники выяснили, что все сим-карты были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям, поэтому были вынуждены ограничиться прослушкой переговоров боевиков, надеясь в итоге найти их самих или хотя бы выяснить подробности их замыслов», — пишет газета.

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