ГКНБ: Взрыв в питерском метро совершил уроженец Кыргызстана

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данным «Ленты.ру», сработало самодельное безоболочное взрывное устройство мощностью от 800 граммов до 1,5 килограмма по шкале тротилового эквивалента. Вероятнее всего, оно было заложено в сумку, оставленную рядом с дверями вагона. Официальные власти заявили, что это теракт. ГКНБ Кыргызстана в 11.00 подтвердил Zanoza.kg, что смертником был уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов, ныне гражданин России. Из других источников стало известно, что 23-летний уроженец Оша родился 1 апреля 1995 года. Когда он получил российское гражданство, неизвестно. Также неизвестно, имел ли он отношение к «Исламскому государству».

«Мы тесно контактируем с ФСБ России», — заключили в ГКНБ.

Сколько пострадавших

По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек. ГУ МЧС Петербурга опубликовало список госпитализированных после взрыва в метро, в нем значатся данные 51 человека. Фамилии и имена четырех женщин, находящихся в больницах, установить пока не удалось (на 6 утра по московскому времени). Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших — одна несовершеннолетняя, 2001 года рождения.

Почти все раненые получили баротравму, у них повреждены внутренние органы, ампутированы или сломаны конечности, у многих черепно-мозговые травмы и ожоги, главным образом лица и головы, пишет «Лента.ру».

Есть ли среди жертв или подозреваемых кыргызстанцы?

По данным посольства Кыргызстана в России, кыргызстанцев нет среди погибших в результате взрыва. Пока нет информации о том, есть ли среди пострадавших граждане КР.

Президент Алмазбек Атамбаев уже выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину.

Еще в 9.00 ГКНБ выяснял, может ли предполагаемый подозреваемый быть гражданином Кыргызстана.

Что известно о подозреваемых?

Сначала источник издания «Фонтанка» называл ​предполагаемым смертником уроженцаКазахстана 22-летнего Максима Арышева. МИД РК сообщил, что проверяет эту информацию и добавил, что он смертником быть не может, т. к. среди погибших его тело не найдено.

Как передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу консульства, к «генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Ирины Арышевой из Алматы, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын — 20-летний Максим Арышев, студент третьего курса Санкт-Петербургского экономического университета». Однако Максим Арышев не похож на молодого человека, фото которого распространяется в интернете.

Представители группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) заявили РБК, что Арышев, вероятно, не террорист, а одна из жертв теракта.

«Вести.ру» со ссылкой на паблик в социальных сетях пишут, что смертником мог бытькыргызстанец Акбаржон Джалилов. «Фонтанка» пишет, что Джалилов более шести лет живет в Петербурге и является гражданином России. На Джалилова разослана ориентировка, также ведется розыск его автомобиля Daewoo Nexia.

Российский «Пятый канал» пишет, что Джалилов «привел в действие самодельное взрывное устройство в вагоне поезда метро, отъехавшего от станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт». И он же, как следует из выводов оперативников перед этим оставил еще одну самодельную бомбу на станции «Площадь восстания».

Джалилов, по данным издания, более шести лет живет в Петербурге и является гражданином России. На Джалилова разослана ориентировка, также ведется розыск его автомобиля Daewoo Nexia.

Остальные российские СМИ до сегодняшнего утра сообщали, что террористом был выходец из Средней Азии, но неизвестно, из какой он страны. Подозреваемому, по разным данным, 20-23 года.

Ни одна организация не взяла ответственность за теракт. Но «Коммерсантъ»со ссылкой на свои источники сообщил, что теракт может иметь отношение к «Исламскому государству». Сколько людей готовили теракт, неизвестно.

«Информацию о подготовке теракта спецслужбам предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» и задержанный после возвращения из Сирии. Он знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы, однако поддерживал с ними только телефонную связь. Информатор спецслужб занимал низшую ступень в иерархии боевиков, пояснил источник газеты. Определив таким образом мобильные номера предполагаемых террористов и пробив их, оперативники выяснили, что все сим-карты были приобретены на рынках и не привязаны к реальным людям, поэтому были вынуждены ограничиться прослушкой переговоров боевиков, надеясь в итоге найти их самих или хотя бы выяснить подробности их замыслов», — пишет газета.