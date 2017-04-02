Новости мира

В Пакистане психически нездоровый смотритель храма убил 20 прихожан

В Пакистане психически нездоровый смотритель храма убил 20 прихожан
presskg

По меньшей мере 20 человек стали жертвами нападения психически больного смотрителя храма в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщает Dawn.

По данным издания, смотритель приглашал прихожан по телефону и принимал их в одной из комнат. По словам одного из выживших, смотритель давал жертвам еду с неустановленным наркотическим веществом, после чего раздевал их и избивал до смерти.

Отмечается, что трём прихожанам удалось спастись.

Ранее более 30 человек погибли в результате взрыва в одном из храмов Пакистана.

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Новости мира
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