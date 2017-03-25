Фоторепортаж. После задержания Садыра Жапарова и разгон митингующих

Сегодня, 25 марта, экс-депутат парламента Кыргызстана Садыр Жапаров, уже несколько лет находящийся за границей, задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Угроза убийством», «Захват заложника», «Хулиганство», «Применение насилия к представителю власти» (ст. 227, 341, 113 и 234).

При этом нужно отметить, что после задержания сторонники Садыра Жапарова начали митинговать возле здания ГКНБ. Примерно 500-600 человек, называющих себя сторонниками экс-депутата парламента Садыра Жапарова, требовали его освобождения.

Приблизительно в 15.00 они заявили, что дают властям 20 минут, чтобы бывшего парламентария отпустили. Как сообщают представители власти, митингующие были крайне агрессивны. Они пытались прорвать оцепление вокруг здания ГКНБ, устраивали потасовки, например, кинули несколько пластиковых бутылок в милиционеров. В итоге несколько десятков человек задержаны, остальные разогнаны. Все развитие событий после задержания Садыра Жапарова смотрите в фоторепортаже Zanoza.kg.

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