Новости мира

СМИ сообщили о готовности Северной Кореи к ядерному испытанию

СМИ сообщили о готовности Северной Кореи к ядерному испытанию
presskg

Северная Корея завершила подготовку к новым ядерным испытаниям, об этом со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны сообщило агентство Ренхап.

«По нашим оценкам, Северная Корея способна провести ядерные испытания в течение нескольких часов после приказа Ким Чен Ына», — приводит агентство слова источника, который кроме того добавил, что вооруженные силы Южной Кореи совместно с военными США внимательно следят за ядерными объектами КНДР.

Ранее телекомпания Fox News сообщила, что по оценкам американских военных, КНДР может провести шестое ядерное испытание в конце марта. Они сообщили о том, что Северная Корея закончила рыть тоннели в районе ядерного полигона Пунгери в провинции Хамгён-Пукто, в то же время пока не замечено повышенной активности и передвижений в этом районе.

Северная Корея в прошлом году провела два ядерных взрыва на полигоне Пунгери, они стали четвертым и пятым испытанием ядерного оружия в этой стране.

Куда могут долететь ракеты КНДР
Related Items
Click to add a comment
Новости мира
Просмотров 4 views
presskg

Related Items

More in Новости мира

2

Минобороны раскритиковало публикуемые на Западе доклады по Сирии

presskg17.03.2017
Read More
1

В Черное море вошел французский ракетный фрегат La Fayette

presskg17.03.2017
Read More
1

Атака на хиджабы: как демократическая Европа наступает на свободу совести мусульманок

presskg15.03.2017
Read More
1

Китай потратит $300 млрд на мировое господство

presskg13.03.2017
Read More
vesti

Вести недели с Дмитрием Киселевым от 12.03.17

presskg12.03.2017
Read More
1

Вести в субботу с Сергеем Брилевым от 11.03.17

presskg11.03.2017
Read More
1

Всё в комплексе: почему Иран уверяет, что его новая система ПВО превзошла российскую

presskg10.03.2017
Read More
1

Встречный курс: о чём будут говорить в Москве Путин и Эрдоган

presskg10.03.2017
Read More
6

СМИ сообщили о демонтаже коротковолновых ретрансляторов Би-би-си в Таиланде

presskg09.03.2017
Read More