Китай потратит $300 млрд на мировое господство

Китай инвестирует $300 млрд в программу Made in China 2025, заявили европейские эксперты. Стратегия, принятая еще в 2015 году, предусматривает достижение полной технологической независимости КНР — от производства чипов до выпуска беспилотных автомобилей. Западные промышленные гиганты бьют тревогу и опасаются, что стратегия Пекина окажется планом по экономическому завоеванию мира.

Стратегия Made in China 2025 поможет Китаю вытеснить зарубежных конкурентов не только со своего, но и с глобального рынка и создать выгодные условия для собственных глобальных корпораций, получающих разнообразные льготы от властей КНР. Иностранные компании окажутся в неравных условиях для конкурентной борьбы и, скорее всего, потерпят поражение, так как ни одна другая страна не готова к настолько большим тратам на поддержку своего высокотехнологичного бизнеса. Такой апокалиптический прогноз представлен в вышедшем на днях отчете Торговой палаты Евросоюза в Китае.

Программа развития высокотехнологичной экономики Китая предполагает правительственную поддержку 10 важнейших отраслей промышленности, продукция которых должна занять 80% внутреннего китайского рынка. На проект правительство выделит $300 млрд, сообщает The New York Times.

Работать такая система будет следующим образом. Правительственные инвестиционные фонды и банки развития Китая будут предоставлять компаниям огромные займы с низкой процентной ставкой, а также помогут с покупкой зарубежных конкурентов и предоставят субсидии на проведение научных исследований.

В центре внимания китайского правительства окажутся не только наука, но также разработка новых материалов, искусственный интеллект, протокол 5G, производство интегральных схем и биофармацевтика. Также Китай наладит выпуск самолетов, робототехники, электромобилей, беспилотных авто, сельхозтехники, кораблей и железнодорожной техники. К 2025 году Китай должен перестать полагаться на импортные товары от большинства крупных зарубежных поставщиков, включая Boeing, Airbus, General Electric, Siemens, Nissan, Renault, Samsung и Intel.

Многие эксперты видят в стратегии Made in China 2025 попытку завоевать экономическое мировое господство, которое трансформируется и в военно-политическое глобальное влияние Китая. По данным исследовательского центра при Институте Меркатора, Китай направленно инвестирует в зарубежные компании, чтобы получить контроль над наиболее перспективными технологическими проектами.

Впрочем, бьющие тревогу по поводу китайской технологической экспансии эксперты не отмечают тот факт, что китайским инвестициям по сути закрыт доступ на высокотехнологичные западные рынки. На американском и западноевропейском рынке действует негласный запрет на покупку инвесторами из КНР любых значимых промышленных активов. Так, в конце прошлого года специальная комиссия Конгресса США рекомендовала Комитету по иностранным инвестициям запретить покупку китайскими государственными компаниями любых активов в Штатах.

По прогнозам американского инвестиционного банка Morgan Stanley, к 2027 году Китай войдет в число богатых стран. В перспективы будущего экономического развития поверили и сами китайцы. По данным Министерства образования КНР, 4 млн китайцев учились за границей с 1978 по 2015 годы, из них 2,2 млн за последние годы вернулись в Китай. КНР активно занимается развитием инфраструктуры: строит аэропорты и железные дороги, создает высокотехнологичные промышленные зоны и собирается сформировать свою Кремниевую долину. Но параллельно с этим страна ужесточает контроль над интернетом и придерживается политики протекционизма.