Кыргызстан

Митинг в Нарыне. Дальнобойщики недовольны условиями китайской стороны

Митинг в Нарыне. Дальнобойщики недовольны условиями китайской стороны
presskg

Водители большегрузных машин вышли на митинг в Нарыне. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

По словам дальнобойщиков, китайская сторона не впускает машины кыргызстанцев и требует оборудовать бортовые грузовики контейнерами.

Митингующие пояснили, что такое ограничение ввели в августе прошлого года и на данный момент машины, не отвечающие этим требованиям, не пропускают через границу. Водитель Оморбек Кулунчаков рассказал, что он возил грузы из Кыргызстана в Китай и обратно. Теперь же китайская сторона оказывает давление на дальнобойщиков — сначала с трудом открывали визы, а сейчас требуют установки контейнеров.

«Машины, отвечающие европейским стандартам, их не устраивают. Китайцы хотят, чтобы мы устанавливали контейнеры. А чтобы их установить, нужно заново проходить регистрацию, менять госномер и получать новый техпаспорт. Кроме этого, нужно получить лицензию или патент. Все это стоит немалых денег, мы не можем себе их позволить», — сказал Кулунчаков.

Фотографии Sputnik Кыргызстан.
Фотографии Sputnik Кыргызстан.
Фотографии Sputnik Кыргызстан.

Дальнобойщик Салабек Билалов пояснил, что до этого кыргызстанцы старательно выполняли требования китайцев.

«Сказали сократить длину грузовика — мы уменьшили, потребовали снизить высоту бортов — снизили. Теперь требуют устанавливать контейнеры, а это очень дорого. Если нам правительство не поможет, мы останемся без работы», — говорит Билалов. Он возмущается, что в то же самое время китайские дальнобойщики беспрепятственно проезжают в Кыргызстан.

«Если китайцы не откажутся от своих требований, то Кыргызстану не нужно впускать китайских дальнобойщиков», — категоричен водитель.

Полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайипов пояснил, что он встретился с митингующими, выслушал их требования и сейчас этим вопросом занимаются Министерство транспорта и МИД.

«Вчера я уже встречался с дальнобойщиками, а сегодня утром доложил премьер-министру об этой проблеме. Бог даст, в скором времени вопрос решится», — заверил он митингующих.

URL: http://zanoza.kg/353901
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