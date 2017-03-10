Митинг в Нарыне. Дальнобойщики недовольны условиями китайской стороны

Дальнобойщик Салабек Билалов пояснил, что до этого кыргызстанцы старательно выполняли требования китайцев.

«Сказали сократить длину грузовика — мы уменьшили, потребовали снизить высоту бортов — снизили. Теперь требуют устанавливать контейнеры, а это очень дорого. Если нам правительство не поможет, мы останемся без работы», — говорит Билалов. Он возмущается, что в то же самое время китайские дальнобойщики беспрепятственно проезжают в Кыргызстан.

«Если китайцы не откажутся от своих требований, то Кыргызстану не нужно впускать китайских дальнобойщиков», — категоричен водитель.

Полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайипов пояснил, что он встретился с митингующими, выслушал их требования и сейчас этим вопросом занимаются Министерство транспорта и МИД.