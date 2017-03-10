Встречный курс: о чём будут говорить в Москве Путин и Эрдоган

В Москве состоится встреча президентов России и Турции. По мнению опрошенных RT экспертов, переговоры предстоят сложные и до восстановления отношений в полном объёме ещё далеко. Основные темы дискуссии — координация усилий в борьбе с международным терроризмом, урегулирование кризиса в Сирии, расследование убийства посла РФ Андрея Карлова и строительство газопровода «Турецкий поток». От чего зависит взаимопонимание между сторонами — разбирался RT.

По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган «обсудят весь комплекс вопросов российско-турецких отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей».

Предлагаемые обстоятельства

Со времени последней встречи Путина и Эрдогана на мировой политической арене произошли заметные изменения. Сирийская армия при поддержке российских ВКС теснит исламистов по всем фронтам, Трамп прокладывает новый внешнеполитический фарватер — в обход Турции, официальные представители ЕС открыто критикуют Эрдогана, а в его стране усиливаются политические противоречия. Все эти факторы неминуемо повлияют на позиции сторон и на ход предстоящих российско-турецких переговоров.

Эрдоган подошёл к переговорам в Москве с целым багажом проблем. Вчерашние союзники читают ему отповеди, влияние Турции в регионе далеко не безоговорочно, не удаётся урегулировать внутриполитический кризис, на носу — важнейший для президента референдум по изменению Конституции.

«Ситуация в Турции очень тяжёлая: на внешнеполитическом направлении — полный провал: ухудшились отношения с ЕС, США. Не лучше обстоит дело с соседями — Грецией, Арменией. Внутри страны — конфликт за конфликтом, — заявил RT ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян. — И в этой ситуации Эрдоган должен вести переговоры с Россией».

По мнению политолога, турецкая сторона будет вынуждена идти навстречу России. Если Эрдоган начнёт конфликтовать с Москвой, это похоронит Турцию. Однако и у РФ есть своя заинтересованность в Турции, прежде всего в сотрудничестве по урегулированию сирийского конфликта.

«Россия заинтересована в том, чтобы закончить операцию в Сирии, — подчеркнул в интервью RT руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. — Поэтому мы и согласились на операцию «Щит Евфрата».

Эксперт также отметил, что апрельский референдум в Турции об изменении конституционного строя очень важен для Эрдогана, поэтому на переговорах турецкий лидер должен будет продемонстрировать своему электорату, что он отстаивает национальные интересы и ведёт диалог с Москвой на равных. И для успеха переговоров нужно, чтобы российская сторона немного подыграла Эрдогану.

Сирийская карта

Предстоящий визит турецкого президента в Москву призван внести определённость по целому ряду направлений, касающихся повестки двусторонних отношений. Однако, по мнению экспертов, для России на этих переговорах главный вопрос — сирийский, а для Эрдогана — курдский.

«Как уточнял советник президента Турции Ильнур Чевик, центральной темой обсуждения двух лидеров станет Сирия, — пояснил в интервью RT Мавашев. — Речь пойдёт о закреплении тех шагов, которые были достигнуты, — наше взаимодействие в рамках проводимой Турцией операции «Щит Евфрата».