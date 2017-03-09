Кыргызстан вошел в список самых бедных стран мира

Кыргызстан и Таджикистан оказались самыми бедными центральноазиатскими государствами в рейтинге беднейших и богатейших стран американского изданияGlobal Finance за 2016 год. Эксперты определили Кыргызстан на 148-е место, при всем этом страна потеряла шесть позиций.

Так, Кыргызстан расположился между Папуа — новейшей Гвинеей и Джибути.

При составлении рейтинга печатное издание использует данные Всемирного банка и Международного денежного фонда. Журнал составил более рейтинг, основываясь на данных МВФ о ВВП на душу населения и покупательной способности жителей. По данным Global Finance, на каждого кыргызстанца приходится $3 тыс. 467 ВВП, что на $114 меньше в сравнении с предшествующим показателем ($3 тыс. 581).

Из остальных стран ЦА Казахстан находится на 54-м месте, Туркмения на 73-м и Узбекистан на 127-м. Богатый нефтью Казахстан разместился на 54-м месте, экспортер природного газа Туркменистан — на 73-м, а крупнейший производитель хлопка — на 127-м.

Азербайджан занял 71-ое место в рейтинге, обогнав Армению и Грузию, занявших соответственно 114-ое и 108-ое места. ВВП стран на душу населения составляет $3 тыс. 467 и $2 тыс. 982 соответственно. Замыкают список Бурунди ($818), Демократическая Республика Конго ($784) и Центральноафриканская Республика ($656).+

В первую тройку богатейших стран вошли Катар ($129 тыс. 726), Люксембург ($101 тыс. 936) и Масао ($96 тыс. 147).