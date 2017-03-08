В Кыргызстан прибыл премьер России Дмитрий Медведев

В Кыргызстан прибыла делегация Российской Федерации во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В международном аэропорту «Манас» главу правительства России встретил первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев.

Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в Бишкек для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится сегодня, 7 марта, в рамках председательства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе.