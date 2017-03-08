Бишкек

В Кыргызстан прибыл премьер России Дмитрий Медведев

В Кыргызстан прибыл премьер России Дмитрий Медведев
presskg

В Кыргызстан прибыла делегация Российской Федерации во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В международном аэропорту «Манас» главу правительства России встретил первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев.

Напомним, Дмитрий Медведев прибыл в Бишкек для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится сегодня, 7 марта, в рамках председательства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе.

В Кыргызстан прибыл премьер России Дмитрий Медведев

В Кыргызстан прибыл премьер России Дмитрий Медведев

В Кыргызстан прибыл премьер России Дмитрий Медведев

URL: http://zanoza.kg/353681
Related Items
Click to add a comment
Бишкек
Просмотров 12 views
presskg

Related Items

More in Бишкек

1

Между замдиректора ОТРК и митингующими произошла словесная перепалка

presskg01.03.2017
Read More
1

Пока надежда есть… Врачи борются за жизнь гендиректора КТРК Карыпбекова

presskg01.03.2017
Read More
3

«Голова малыша 1,5 часа была наружу». Медики отказались принимать роды

presskg27.02.2017
Read More
1

Митингующие на площади прогнали Токтайым Уметалиеву

presskg27.02.2017
Read More
1

Как парни из Кыргызстана уехали на заработки, а попали в российскую армию

presskg25.02.2017
Read More
2

Колбаса из мертвечины. Финпол задержал партию некачественного мяса

presskg19.02.2017
Read More
1

«Азаттык» заснял «дворец» зампредседателя таможенной службы

presskg14.02.2017
Read More
1

Новая игра в школах «Привет из космоса». Избита шестиклассница

presskg13.02.2017
Read More
1

Часть улиц Бишкека уже готовят к капитальному ремонту. Список

presskg10.02.2017
Read More