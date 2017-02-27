«Голова малыша 1,5 часа была наружу». Медики отказались принимать роды

Минздрав проводит служебное расследование по случаю в Ананьево, где врачи не приняли роды и отправили беременную женщину в другую больницу. Об этом Zanoza.kg рассказала главный гинеколог Минздрава Раиса Асылбашева.

По ее словам, факт перенаправления в другую больницу во время родов подтвердился. К тому же оно не соответствовало регламентам: женщину транспортировали не должным образом.

«Мы примем все меры в отношении тех лиц, которые допустили данный случай, также будут приняты меры по всем нарушениям. Сейчас идет также проверка самой ситуация, кто виноват в том, что не было своевременного перенаправления беременной. Данный случай не соответствует утвержденным клиническим протоколам», — подчеркнула Асылбашева.

Принимая это во внимание, по ее словам, Минздрав проведет работу по устранению недостатков в родовспомогательной службе Иссык-Кульской области. Так, уже дано задание областному координатору наладить преемственность всех организаций родовспоможения, чтобы было отработано перенаправление. Приказ об этом пересматривается.

«Конечно, остаются сложности с инфраструктурой, дорогами. Были закуплены реанимобили, которые должны функционировать в случае возникновения таких ситуаций. Мы задаем впорос: почему при наличии реанимобиля женщину перенаправили не должным образом? Как только будут готовы результаты служебного расследования, мы о них оповестим общественность», — заключила главный гинеколог Минздрава.

Напомним, ранее агентство Turmush сообщало, что в Ананьевской больнице Иссык-Кульской области врачи не приняли роды у беременной и отправили в больницу Чолпон-Аты.

Фото turmush.kg

Поясняется, что 16 января у жительницы села Жаркынбаево с утра дома начались схватки. Муж сам привез жену на машине в больницу села Ананьево. Там женщина несколько часов пролежала в палате, но, когда начались роды и головка плода вышла, вытащить ребенка медики не смогли и отправили ее в этом состоянии в другую больницу — в Чолпон-Ату.

Роженицу заверили, что там она без труда родит, и посадили в машину мужа. По пути машина сломалась. В больнице Чолпон-Аты роженица попала в реанимацию. На тот момент, по информации медиков, голова малыша 1,5 часа торчала из родовых путей. Роженице сделали кесарево, но спасти ребенка не удалось: голову уже мертвого ребенка пришлось ампутировать, чтобы спасти жизнь самой женщине.