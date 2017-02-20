Новости мира

Умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

Умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД России.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что дипломат умер на рабочем месте.

21 февраля Виталию Чуркину должно было исполниться 65 лет.

На должность постоянного представителя России при ООН Виталий Чуркин был назначен 8 апреля 2006 года.

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