Новости мира

Южная Корея хочет добиться усиления международного давления на КНДР

Южная Корея хочет добиться усиления международного давления на КНДР
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Южная Корея намерена добиваться усиления международного давления на КНДР в связи с убийством Ким Чен Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает агентство Рёнхап.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в Малайзии, откуда он должен был вылететь к своей семье в Макао. По разным версиям, мужчину могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

«Хотелось бы добиться международного содействия в том, чтобы заставить Северную Корею заплатить за такой акт террора», — приводит агентство слова исполняющего обязанности президента Южной Кореи, премьер-министра Хван Гё Ана.

В понедельник политик созвал совет национальной безопасности в Сеуле, на котором заявил, что за инцидентом «определенно стоят северокорейские власти».

Сейчас в отношении КНДР действуют жесткие санкции Совбеза ООН, которые были введены из-за ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. В Сеуле хотят добавить к этому обвинения в терроризме, что повлекло бы еще большую изоляцию северокорейского государства.

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