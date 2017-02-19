Колбаса из мертвечины. Финпол задержал партию некачественного мяса

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями был пресечен факт передачи туш мертвых животных в колбасный цех. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Бишкеке задержана партия некачественного мяса. Непригодное к пище сырье граждане намеревались сдать в один из колбасных цехов.

Предприниматели загрузили три туши крупного рогатого скота в автомашину и направились в пригород Бишкека. Оперативники ГСБЭП сопровождали данный грузовик до колбасного цеха, где и произвели задержание.

В ГСБЭП отмечают, что, согласно акту ветеринарной службы, сырье для производства колбасы имеет характерные признаки мертвечины.

В ведомстве отметили, что один из владельцев колбасного цеха попытался дать взятку в 30 тысяч сомов одному из сотрудников финпола. При передаче денег он задержан. Ведется расследование.

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