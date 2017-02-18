Как удалить бородавки и предупредить их повторное появление?

Бородавки не просто косметический недостаток, из-за которого неловко протянуть руку для приветствия или в жару надеть открытую обувь. Бородавка является источником распространения вируса папилломы человека (ВПЧ) и, как правило, сигнализирует об ослабленном иммунитете.

В настоящее время существует много методов удаления бородавок: от народных до хирургических. Один из самых эффективных и распространенных способов – удаление методом криотерапии (замораживанием). Сегодня в аптеках доступно средство для самостоятельного удаления бородавок методом криотерапии — «КриоФарма» www.borodavok.net*. Средство позволяет замораживать бородавки в домашних условиях, не оставляя шрамов и боли.

Средство «КриоФарма» может использоваться для удаления бородавок как у взрослых, так и у детей с 4-х лет.

Врач-дерматовенеролог Светлана Пилявская.

Как работает «КриоФарма»? Существуют ли альтернативные методы удаления бородавок? Почему возникают бородавки, и что может спровоцировать их повторное появление? На эти и другие вопросы готова ответить врач-дерматовенеролог Пилявская Светлана Олеговна.

Краткое резюме: Светлана Олеговна окончила Московский Государственный Медицинский Университет по специальности «лечебное дело»; далее – клиническую ординатуру Департамента здравоохранения города Москвы на базе городской клинической больницы №14 им. В.Г. Короленко (кафедра дерматовенерологии МГМСУ).

* Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. РУ№ ФЗС 2007/00426

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ:

1. Лидия, Волгоград

Здравствуйте Светлана. Скажите, пожалуйста, чем лечить ВПЧ? Была операция полгода назад, снова появились папилломы..

Ответ: Здравствуйте, Лидия. Как таковое лечение инфекции ВПЧ не проводится. Доктор удаляет лишь внешние проявления активности вируса, которые мы и наблюдаем на коже или слизистых оболочках. Никаких специфических препаратов против ВПЧ на настоящий момент не существует. Иммуностимулирующие и иммуномодулирующие препараты при стандартной терапии не назначаются. Исключение составляют пациенты с ВПЧ и иммунодефицитными состояниями (ВИЧ-инфицированные; онкологические больные, получающие химиотерапию; пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию). ВПЧ сохраняется в глубоких слоях эпидермиса, при этом кожа внешне выглядит здоровой. При активации вируса, на коже вновь появляются высыпания. Поэтому, ни один из методов удаления не может гарантировать того, что папилломы не появятся снова. Пожалуйста, обратитесь к врачу-дерматологу. Он обязательно рекомендует наиболее адекватный для Вас метод удаления – исходя из характера и расположения элементов.

2. Юлия, Мурманск

Здравствуйте! У моего сына около 8 бородавок на руках! Пользовались Криофармой 3 раза, по инструкции больше нельзя! Бородавки не исчезли! Что нам делать дальше? Заранее благодарю за ответ!

Ответ: Здравствуйте, Юлия. Скорее всего, речь идет о плоских бородавках, бывают случаи, когда они не реагируют на криотерапию (в том числе и жидким азотом) даже после многократных сеансов лечения. В любом случае, Вам необходимо обратиться к детскому дерматологу. У детей бородавки, как правило, исчезают самостоятельно. Удаление требуется в тех случаях, когда ребенок их травмирует, расчесывает и способствует, таким образом, распространению высыпаний. На мой взгляд, продолжать удалять их в домашних условиях не стоит. Детские дерматологи обычно не приветствуют болезненных агрессивных методов терапии. Посоветуйтесь со своим доктором, может быть, стоит их просто понаблюдать какое-то время, или попробовать другой метод удаления.

3. Надежда, Анапа

Можно ли удалить старческие кератомы (?)с помощью «Криофармы»?

Ответ: Здравствуйте, Надежда. К сожалению, препарат КриоФарма не предназначен для удаления старческих (или себорейных) каратом. Удаление таких образований требует особого внимания, в любом случае, необходимо проконсультироваться у врача-дерматолога, при необходимости – у дерматоонколога, особенно если очаги появились внезапно и в большом количестве. После уточнения диагноза, доктор предложит наиболее подходящий для Вас метод удаления. Старческие, или себорейные кератомы, отличаются большим клиническим разнообразием. Они могут быть приподнятыми или плоскими, с гладкой, бархатистой или бородавочной поверхностью, цвет – от белого до черно-коричневого. Криодеструкция жидким азотом эффективна при плоских и минимально приподнятых очагах, выступающие очаги удаляют, как правило, при помощи электрокоагуляции или лазера.

4. Татьяна, Хойники

Добрый день! Светлана Олеговна, подскажите, как лечить бородавки, в народе называемые «куриной жопкой»? У меня они на пальцах рук, и их становиться больше. Спасибо.

Ответ: Здравствуйте, Татьяна. В народе так называют определенную разновидность обыкновенных бородавок, и их лечение ничем не отличается от обычных методов терапии бородавок. У людей с нормальным иммунитетом бородавки исчезают самостоятельно, без лечения, но этот процесс может затянуться на довольно длительный срок (до 2 лет и более). Если Вы хотите их удалить – вы можете это сделать в домашних условиях или обратившись в медицинский центр. В домашних условиях можно использовать кератолитические пластыри – это самый доступный, но длительный способ и может занять от 8 до 12 недель. В аптеках также предлагаются множество специальных жидкостей для удаления, при применении которых следует соблюдать особую осторожность. В состав большинства таких препаратов входят едкие щелочи; их очень сложно правильно дозировать и как следствие, очень часто после их применения остаются рубцы. Для домашнего применения я рекомендую препарат КриоФарма – препарат криотерапии, сертифицированный и безопасный для применения. С удобными аппликаторами для правильного дозирования, он не приводит к последующему рубцеванию. В условиях медицинского центра врач-дерматолог может предложить Вам один из методов удаления – криодеструкция жидким азотом, лазеротерапия, радиоволновая хирургия. Часто одного сеанса лечения бывает недостаточно. Если бородавка расположена вблизи ногтевой пластинки, от агрессивных деструктивных методов удаления лучше воздержаться, из-за опасности деформации ногтя.

5. Олег, Донецк

У меня на голове большая родинка или бородавка, и мне её не рекомендуют удалять. Почему?

Ответ: Здравствуйте Олег. Судя по Вашему вопросу, с диагнозом Вы так и не определились. А это необходимо сделать, чтобы выбрать соответствующий метод лечения. Вам необходимо обратиться на прием к врачу-дерматологу для уточнения диагноза. При необходимости, доктор проведет необходимые исследования (дерматоскопию, биопсию). Только после этого можно решить вопрос о необходимости и безопасности удаления данного образования. Бородавка и невус (родинка) — совершенно различные заболевания, хотя внешне могут напоминать друг друга.

6. Анатолий, ст. Динская

Добрый день! У меня под мышкой много папиллом, хотелось бы знать, откуда они появились, и почему и как их удалить. Можно ли их удалить при помощи «Криофармы». Спасибо.

Ответ: Здравствуйте. Думаю, речь идет о мягких фибромах – акрохордонах. Это часто встречающиеся доброкачественные новообразования на коже. Причина их появления на настоящий момент полностью не выяснена. Но замечено, что примерно 25% взрослого населения имеет хотя бы одну мягкую фиброму. Они типично не встречаются до 30 лет, а после этого возраста наблюдаются часто. Мягкие фибромы чаще встречаются у лиц с избыточным весом. Отмечена семейная предрасположенность к наличию множественных мягких фибром. Наиболее частая их локализация – кожа подмышечных впадин. Также они могут располагаться на коже шеи, на коже век, в складках под молочными железами, складках паховой области и других зонах. Обычно эти образования не сопровождаются никакими ощущениями, но могут быть болезненными, если травмируются одеждой или ювелирными украшениями и пр. В таких случаях их можно удалить. Акрохордоны не представляют никакой опасности для здоровья, существуют на коже неопределенно долгое время, и могут быть удалены по косметическим причинам. Такие образования не стоит удалять в домашних условиях ни препаратом КриоФарма, ни каким либо другим (это относится ко всем образованиям, расположенным в кожных складках). Вы можете обратиться к врачу-дерматологу. Доктор уточнит диагноз и предложит подходящий для Вас метод удаления. Лучше всего их удалять методом эксцизии ножницами с местной анестезией, криохирургическим методом или лазером.

7. Татьяна, Ростов-на-Дону

Здравствуйте, Светлана Олеговна. Подскажите, что мне делать: у меня на стопе 4 бородавки, которые не выступают наружу. Когда распариваю и срезаю зароговевшую кожу, тогда легче ходить. Была бородавка и на другой стопе, но постепенно сошла. Буду рада Вашему ответу.

Ответ: Добрый день, Татьяна. Иногда мозоль можно ошибочно принять за бородавку. У бородавки на поверхности невозможно различить рисунок кожных линий (на мозолях он сохранен). В центре бородавки можно рассмотреть темные точки («корень бородавки») – это тромбированные сосуды, которые начинают кровоточить при слущивании. А у мозолей в центре расположен болезненный твердый прозрачный центр. От мозолей легко можно избавиться с помощью специального мозольного пластыря. Если это все-таки бородавки – Вы можете удалить их как в домашних условиях при помощи терапии кератолитическими пластырями. После горячей ножной ванны и очищения бородавки, на нее наносят специальный лечебный пластырь и оставляют на период от 12 до 72 часов, после чего процедуру повторяют до полного исчезновения бородавки и 2 недель после исчезновения; такое лечение может занять довольно много времени – 6-8 недель. Важно следить, чтобы лечебный пластырь не попадал на здоровую кожу и не сдвигался при ходьбе. Для этого повязку закрепляют обычным лейкопластырем по типу «сэндвича» — сначала на кожу наносят обычный лейкопластырь с отверстием в центре точно по размеру бородавки, затем лечебный, и закрепляют более широкой полосой обычного пластыря. Все принадлежности, которыми Вы очищаете бородавку (специальные педикюрные пилочки и терки), должны быть продезинфицированы и не использоваться для ухода за здоровой кожей. В домашних условиях также доступна криотерапия препаратом КриоФарма для стоп. Это современный и эффективный препарат для удаления подошвенных бородавок в домашних условиях, со специальными аппликаторами. Такое лечение займет гораздо меньше времени и усилий. В условиях медицинского центра — тем методом, который предложит доктор после осмотра — криотерапия жидким азотом, лазер, аппарат «Сургитрон». Подошвенные бородавки часто трудно поддаются лечению, особенно застаревшие, поэтому может потребоваться несколько сеансов лечения. В любом случае, для профилактики – исключите провоцирующие факторы – повышенную потливость стоп, неудобную тесную обувь, травмирующую стопы.

8. Александр Владимирович

Это что-то новенькое. У вируса папилломы свой вирус, у вульгарной бородавки — свой. Способов лечения бородавок миллион. Обычно удаляю диатермокоагулятором или другим (в зависимости от количества), иногда блокадой по Войнову-Ясенецкому (подошвенные), иногда иголочки в центр бородавок (авторский метод) для нарушения энергетики.

Ответ: Уважаемый Александр Владимирович. Речь идет не о разных вирусах, а о разных подтипах вируса папилломы человека, дающих столь разнообразные клинические проявления на коже и слизистых. В настоящее время описано несколько десятков типов, в том числе и онкогенных. Способов удаления действительно много, у каждого из них свои достоинства и недостатки, но, к сожалению, ни один из них не способен полностью избавить человека от этой инфекции. В любом случае доктор выбирает метод, которым наиболее хорошо владеет, имеет необходимое для этого оборудование и медикаменты. Может быть, Вы опишете свой авторский метод в научной работе? Бородавки остаются одним из наиболее часто встречающихся вирусных заболеваний кожи. Пациенты часто не в первый раз сталкиваются с этой проблемой. Методы удаления бородавок в домашних условиях (например, при помощи препарата КриоФарма) являются актуальными, тем более что, по различным причинам удаление бородавок в условиях медицинского центра не всегда доступно для наших пациентов.

9. Надежда, Тарту

Мне 66 лет. Много старческих бородавок на тонкой ножке на шее. Как с ними бороться?

Ответ: Здравствуйте Надежда. Учитывая Ваш возраст и локализацию высыпаний, полагаю, речь идет о себорейном кератозе. Такие образования невирусной природы, совершенно не опасны для здоровья. Консультация онколога требуется только в тех случаях, если высыпания появились внезапно и в большом количестве. Чаще всего они не доставляют никаких неудобств, если не травмируются одеждой или украшениями, тогда они становятся болезненными, могут воспаляться и кровоточить и их необходимо удалить. Высыпания могут находиться на коже неопределенно долгое время. Если они Вас беспокоят из-за косметических соображений, я бы не рекомендовала удалять их самостоятельно, учитывая их множественность и расположение на коже шеи. Обратитесь к врачу-дерматологу. Доктор уточнит диагноз и предложит наиболее подходящий для Вас метод удаления.

10. Катерина, Москва

У меня фолликулярный гиперкератоз, какими процедурами можно избавиться или хотя бы уменьшить покраснения от этих точек, они у меня, в основном, на руках и ногах. Спасибо!

Ответ: Здравствуйте, Катерина. Фолликулярный гиперкератоз может быть один из симптомов, сопровождающих некоторые кожные заболевания (например, атопический дерматит, угревая болезнь и некоторые другие), может встречаться при некоторых соматических и эндокринологических заболеваниях, и в более редких случаях встречается как самостоятельная проблема. Необходима консультация терапевта и эндокринолога, с целью исключения заболеваний, сопровождающимися данными изменениями на коже. Если таких заболеваний нет – лечение проводит дерматолог или дерматокосметолог. К сожалению, фолликулярный кератоз является трудноразрешимой косметической проблемой. Несмотря на то, что какой-либо опасности для здоровья он не представляет, пациентки испытывают эмоциональный дискомфорт. Необходимо исключить воздействие на кожу провоцирующих факторов – жесткой воды, холода, ветра и пр. Необходимо использовать специальные крема-эмоленты для защиты кожи от агрессивной внешней среды. Для ухода за кожей необходимо выбирать средства с молочной и фруктовыми кислотами, обладающими эффектом мягкого пилинга. Механические скрабы и пемзу использовать противопоказано, т.к. они обостряют процесс. С лечебными целями внутрь принимают поливитаминные препараты. А также витамин А, в высоких дозировках. Ретиноиды принимаются в высоких дозировках только по назначению врача и только под его контролем, т.к. эти препараты токсичны и могут потребовать коррекции дозировки, контроля функции печени и пр. При назначении ретиноидов, важно помнить, что они обладают тератогенным эффектом, т.е. женщина должна предохраняться от беременности в течение всего периода лечения и минимум 6 месяцев после его окончания. Также препараты витамина А применяются местно – в виде кремов и мазей. Также доктор может назначить крема со стероидными гормональными препаратами, короткими курсами для уменьшения красноты и других признаков воспаления в области высыпания. С возрастом, явления фолликулярного гиперкератоза заметно уменьшаются.

11. Виталий, Новосибирск

Светлана, здравствуйте! Посоветуйте, как избавиться от бородавок эффективно и надёжно? Их много у меня под мышками и вокруг шеи, и становится больше. Советуют Оксолин 3%, Веррукацид, Экстракт чистотела и т.д., но я ничего этого не пробовал, так как говорят, что это опасно, и можно навредить. Они меня не беспокоят, но их надо убрать по эстетическим соображениям. Может, они появляются из-за пота в этих местах? Надеюсь на вашу помощь и квалифицированную консультацию. С уважением, Виталий.

Ответ: Здравствуйте, Виталий. Описанные Вами симптомы наиболее характерны для множественных мягких фибром. Мягкие фибромы – часто встречающиеся доброкачественные полипы, возникающие в кожных складках, коже шеи и век. Очаги могут быть плоскими или нитевидными, но большинство из них мягкие, эластичные на тонкой ножке. Цвет варьирует от цвета кожи – до коричневого, иногда с красноватым оттенком. Эти образования невирусной этиологии, но могут оставаться на коже в течение многих лет. С повышенным потоотделением мягкие фибромы не связаны. Они часто встречаются у людей, страдающих избыточным весом и эндокринными нарушениями; имеется также семейная предрасположенность к множественным мягким фибромам. Противовирусные и иммуномодулирующие препараты не эффективны для лечения этих образований (впрочем, как и бородавок). Веррукацид я бы не стала рекомендовать для таких распространенных высыпаний (как и «Чистотел»). Вы должны обратиться на прием к врачу-дерматологу. Доктор уточнит диагноз и предложит метод удаления. Наиболее простой и подходящий метод – эксцизия ножницами под местной анестезией. Также можно использовать криодеструкцию жидким азотом или лазер. К сожалению, удаление не гарантирует, что высыпания больше не будут появляться, но выраженный косметический эффект будет достигнут.

12. Лариса Васильевна, Винница

Расскажите, пожалуйста, как избавиться от папиллом на веках?

Ответ: Здравствуйте. На коже век встречаются многие кожные образования, — бородавки, мягкие фибромы, милиумы, различные виды кист. В любом случае, эти образования нельзя удалять самостоятельно. Кожа век очень нежная, имеет тончайший слой подкожно-жировой клетчатки. При самостоятельной попытке удаления образований на веках часто образуются рубцы, возникающий дефект тканей представляет не только косметическую проблему, но и нарушает анатомическое строение века, в результате чего веко не закрывает полностью глазную щель, что приводит к повреждению роговицы и серьезным проблемам со зрением. Я уже не говорю, когда в результате неосторожных действий, препарат попадает не на кожу, а на глазное яблоко. Вам необходимо обратиться на прием к дерматологу. Доктор уточнит диагноз и выберет наиболее подходящий и доступный метод удаления. В некоторых случаях может потребоваться биопсия образований.

13. Надежда, Екатеринбург

Удаляла одну бородавку криотерапией в салоне. После неоднократного регулярного «прижигания» в течение последних нескольких лет, имею вместо одной на запястье несколько на пальце, кисти и.т.д. Что делать?

Ответ: Здравствуйте, Надежда. К сожалению, в настоящее время не существует ни одного метода удаления бородавок, который бы полностью гарантировал, что они не появятся снова. Дело в том, удаляя образования на коже, удаляются лишь внешние проявления вируса. Полностью избавиться от него невозможно, он сохраняется в глубоких слоях эпидермиса кожи. При этом кожа выглядит здоровой. При переходе вируса в активное состояние – на коже появляется бородавка. К иммунологу стоит обратиться, если высыпаний очень много и они не поддаются терапии. В Вашем случае такой необходимости я не вижу. У людей с нормальным иммунитетом, бородавки исчезают самостоятельно, без всякого лечения в период до 24 месяцев. Если они представляют для Вас настолько значимую косметическую проблему, то удалять их лучше не в косметическом салоне, а в медицинском центре, опытным врачом-дерматологом. Если метод криодеструкции жидким азотом несколько раз обернулся рецидивом высыпаний, видимо, для Вас этот метод не эффективен и не стоит применять его вновь. Я бы рекомендовала бы удаление лазером или при помощи радиохирургического метода.

14. Юлия, Ставрополь

Здравствуйте, Светлана Олеговна! Скажите, можно ли удалить старую мозоль (ей лет 10 уже) домашним способом? Каждое лето берусь за неё, но она так и остаётся. Выводила аптечным «антимозолем» (там салициловая кислота) — начинает жечь (несмотря на пластыревые «кружки», залечиваю ихтиолом). Дошла уже до тонкой корочки, и как быть дальше? Любые манипуляции — кислота или дальнейшее шлифование — вызывают острую боль. На этом этапе у меня обычно всё и заканчивалось. Но теперь я должна довести это дело до логического конца. Подскажите, как действовать?

Ответ:

Здравствуйте, Юлия. Прежде всего, хочу сказать, что выбранный метод лечения Вам не подходит. Интенсивное жжение и острая боль не должны сопровождать лечение. То, что Вы видите на коже – аллергический контактный дерматит, разившийся на салициловую, или на молочную кислоту, которые содержит препарат. Все домашние методы удаления мозолей основаны на их размягчении кератолитическими препаратами (салициловая и молочная кислоты) и последующей механической очистке кожи педикюрными пилочками и пемзой. Думаю, в домашних условиях, учитывая Вашу реакцию на эти препараты, Вы не справитесь со своей проблемой. Может быть, стоит пройти несколько сеансов аппаратного медицинского педикюра, где Вам помогут и научат правильному уходу за кожей стоп. Мозоль существующая такое долгое время (10 лет) говорит о том, что Вы упорно выбираете неудобную тесную и неподходящую для Вас обувь, либо имеете деформацию стопы, которую необходимо скорректировать при помощи специальных ортопедических стелек. Провести экспресс-диагностику и подобрать стельки может врач-ортопед в ортопедическом салоне. Пациенты часто путают мозоли и бородавки. У бородавки на поверхности нет кожных линий, а в центре ее можно разглядеть темные точки, которые кровоточат при слущивании. У мозолей есть твердый болезненный прозрачный центр в центре. В любом случае стоит показаться врачу-дерматологу. Доктор уточнит диагноз и предложит подходящий метод удаления.

15. Татьяна, Рязань

Добрый вечер! С возрастом у многих вырастают на лице образования в виде бородавок (хотя не уверена, что они именно так называются). Можно и нужно ли их удалять, и, если можно, то как? Заранее благодарю за ответ!

Ответ:

Здравствуйте, Татьяна. С возрастом на коже лица могут появляться себорейные кератомы (иногда их называют старческими). Это разнообразные по цвету и форме доброкачественные образования кожи, действительно могут напоминать бородавки. Высыпания могут быть плоскими или приподнятыми, с гладкой, бархатистой или бородавочной поверхностью, различных цветовых оттенков – белого, розоватого, коричневого и черно-коричневого. Причем цвет может меняться в пределах одного очага. Иногда такие высыпания сопровождаются воспалительными явлениями на коже – отеком, покраснением и кровоизлиянием. Без лечения очаги существуют на коже неопределенно долгое время и медленно растут. Они не представляют никакой опасности для здоровья и не сопровождаются какими-либо ощущениями, если не травмируются. Удаляют их в косметических целях. Самостоятельно удалять образования на коже лица я не рекомендую. Сделать это можно в медицинском центре. Врач-дерматолог уточнит диагноз и предложит наиболее подходящий метод удаления, который зависит от характера, формы и распространенности образований. Также с возрастом на коже лица встречаются мягкие фибромы (преимущественно на коже вокруг глаз). Внешне могут напоминать бородавки. Не представляют опасности для здоровья и удаляются по косметическим причинам (обычно хирургически – эксцизией ножницами, или криодеструкцией жидким азотом). Реже встречаются новообразования сосудистого генеза – вишневые ангиомы. Чаще они возникают на туловище, но могут поражать также кожу лица и шеи и конечностей. Разрозненные очаги диаметром до 0.5 мм, характерной куполообразной формы, цвет – от вишневого до темно-бордового. Они также не представляют опасности для здоровья. Поверхностная травма может вызвать незначительное кровотечение из очага. Удаляют их по косметическим соображениям методом криодеструкции жидким азотом, лазером, электрокоагуляцией, эксцизией ножницами. Все перечисленные состояния очень часто наблюдаются у людей старшего возраста и не вызывают опасений. Настораживает только внезапное, взрывное появление многочисленных очагов. В таких случаях необходима консультация онколога.

16. Елена, Минск

А если бородавка на лице, рядом с глазом (или над верхним веком)? Не опасно ли ее удалять?

Ответ:

Здравствуйте, Елена. Ответить на этот вопрос может только Ваш врач-дерматолог. На коже век встречается множество образований кожи, которые пациенты ошибочно принимают за бородавку. Я могу назвать некоторые самые распространенные из них – мягкая фиброма, различные виды невусов, себорейная кератома, милиумы, различные виды кист, сирингома, кератоакантома. В любом случае опасно удалять такие образования самостоятельно. Кожа век очень нежная, с минимальным слоем подкожно-жировой клетчатки, склонная к образованию рубцов при каких-либо некомпетентных вмешательствах. Причем в данном случае, рубец будет представлять не только косметическую проблему, но и может вызвать проблемы со зрением. Пожалуйста, обратитесь к врачу-дерматологу. Доктор уточнит диагноз, при необходимости назначит дополнительные исследования, и предложит метод удаления.

17. Шамиль, Хабаровск

Здравствуйте! У меня на пятке бородавка: по форме выглядит, как кратер вулкана, плоская, с ямочкой посередине, размерами 0,5*0,5 см. Иногда уменьшается, кожа становится практически гладкой, но затем обратно вырастает до 1 см. Иногда возникают болевые ощущения, но не при ходьбе, а в лежачем положении или любом другом, когда на ногу нет нагрузки. Врач-косметолог отказался удалять лазером или радиоаппаратом, объяснив тем, что на ноге будет заживать очень долго, около 6 месяцев. Можно ли использовать в моём случае «КриоФарма»? Не будет ли мешать ходить, и как быстро заживет после использования средства? Спасибо!

Ответ:

Здравствуйте, Шамиль. Я полностью согласна с Вашим доктором, такие бородавки не стоит удалять данными методами, т.к. при таком объемном образовании, послеоперационная ранка будет затягиваться очень долго и вызывать значительные трудности при ходьбе. Я бы не рекомендовала Вам удалять такое образование самостоятельно каким-либо средством (в том числе и препаратом КриоФарма). Криодеструкция жидким азотом в Вашем случае также не подойдет; сеансов лечения потребуется несколько, с длительной экспозицией, и с образованием болезненного пузыря, мешающего при ходьбе. На мой взгляд, здесь требуется консультация опытного дерматоонколога. Болевые ощущения, которые Вы описываете, не типичны для обычной подошвенной бородавки. Доктор при необходимости проведет биопсию с последующим гистологическим исследованием, и предложит соответствующий метод лечения. Если диагноз – подошвенная бородавка, то такие глубокие образования лучше удалять хирургическим методом.

18. Виктор, Минск

У меня на крайней плоти продолжительное время (несколько лет) воспаляются поперечные такие полоски в виде растяжек кожи. Можно ли это вылечить или лучше прибегнуть к оперативному решению проблемы? Понимаю, что консультировать заочно дело неблагодарное. К какому доктору мне правильнее обратиться — к урологу или дерматовенерологу?

Ответ:

Здравствуйте, Виктор. Воспаление крайней плоти может быть как инфекционной природы (т.е. вызываться различными микроорганизмами – чаще всего кандидой, гарднереллами, трихомонадами, ВПЧ и некоторыми другими), так и неинфекционной природы – как симптом некоторых кожных заболеваний. В очень редких случаях крайняя плоть (иногда вместе с головкой полового члена) поражаются изолированно, т.е. никаких других симптомов на коже нет. Крайняя плоть может поражаться при красном плоском лишае, псориазе, некоторых буллезных дерматозах, болезни Бехчета, эритроплазии Кейра, склеродермии, аллергическом и контактном дерматите. Также поражение крайней плоти возможно при сахарном диабете. Начать лечение лучше с визита к дерматовенерологу. Доктор произведет осмотр (осматривают все кожные покровы пациента, включая слизистые оболочки и кожу волосистой части головы). Назначит необходимые исследования и анализы. Проведет необходимое лечение. Оперативное лечение – циркумцизио — проводится хирургом-урологом. Медицинские показания для такой операции – повторные рецидивы на фоне проведенного лечения, избыточность крайней плоти, фимоз, а также неэффективность проводимой лекарственной терапии. Операция выполняется с использованием анестезии.

19. Татьяна, Кишинев

Какие анализы нужно сделать перед удалением папиллом? Дерматоскопия помогает правильно определить, если можно удалить бородавки, или это опасно?

Ответ:

Здравствуйте, Татьяна. Обычно диагноз папилломы (как вирусного, так и невирусного происхождения) у доктора сомнений не вызывает. Если речь идет о бородавках на коже, то обычно никаких анализов сдавать не требуется. В определенных случаях врач-дерматолог может провести дерматоскопию. В более сложных случаях может потребоваться биопсия с последующим гистологическим исследованием материала. Обычно это требуется в довольно редких случаях – при образованиях на коже век, при наличии стойкой атипичной бородавки на ладони, в области ногтя или подошвы. Рак кожи может имитировать бородавку особенно в области ногтевых пластинок. Если речь идет об аногенитальных бородавках – женщины с данной инфекцией, должны пройти полный гинекологический осмотр, включая кольпоскопию и мазок на цитологию (ПАП-тест), ВПЧ тест с определением онкогенных типов вируса. Эти обследования необходимы, т. к. более 90% случаев рака шейки матки связаны с ВПЧ. Если признаки болезни будут выявлены врачом на ранней стадии – стадии предрака, то лечение не представляет никакой сложности и практически не имеет побочных последствий.

20. Олег Булавенко, Краснодар

В детстве бородавки были на руках. Вывели жидким азотом. В юности периодически возникали папилломы и кондиломы. Сейчас уже год мучаюсь с подошвенными бородавками (мне 41 год). В одном месте удаляю (КриоФарма), в другом появляются. Локализация — на одной ноге, и, в большинстве случаев, в одном месте стопы. Вопрос: удалять бородавки в домашних условиях не проблема (папилломы и кондиломы удалял в клинике), как предупредить повторное появление бородавок? Неужели все дело в иммунитете?

Ответ:

Здравствуйте, Олег. К сожалению, подошвенные бородавки порой трудно поддаются лечению и часто рецидивируют. Такое течение бородавок часто возникает при повышенной потливости ног. В аптеке сейчас можно приобрести множество лечебных и профилактических средств, помогающих справиться с этой проблемой (присыпки, гели и спреи, антиперспиранты и дезодорирующие средства). Выбирайте обувь из натуральных материалов, на удобной колодке, с хорошей вентиляцией. Она должна быть максимально комфортной и не вызывать давления на стопу. Бородавки чаще всего возникают в местах максимального давления. Если стопа деформирована по каким-либо причинам (например, из-за плоскостопия), стоит проконсультироваться с ортопедом и подобрать соответствующие стельки. Так как полностью избавиться от вируса невозможно (он сохраняется в глубоких слоях эпидермиса, в пределах видимо здоровой кожи), особое внимание стоит обратить как на профилактику рецидивов, так и на предотвращение заражения новыми типами вируса (подошвенные бородавки вызываются чащу 1,2, и 4 типами) ВПЧ. Как правило, на ВПЧ развивается неполный клеточный иммунитет, и бородавка исчезает самостоятельно. Вирус папилломы человека имеет свойство ускользать от надзора иммунной системы. Этому способствует ослабление иммунитета на фоне хроническим заболеваний (в том числе и инфекционных), заболевания сопровождающиеся нарушением кровообращения и микроциркуляции (например, сахарный диабет), прием иммуносупрессивных и цитостатических препаратов, постоянные стрессовые нагрузки на организм. Все эти состояния требуют коррекции соответствующими специалистами. Консультация онколога и биопсия необходима в тех случаях, когда подошвенные бородавки быстро растут, изъязвлены, атипичны или не поддаются лечению.

21. Лада, Крамере

Почему возникают бородавки, и что может спровоцировать их повторное появление?

Ответ:

Здравствуйте, Лада. Бородавки – доброкачественные образования кожи, вызванные вирусом папилломы человека. Возможность заражения и то, как будет протекать заболевание, определяется состоянием иммунной системы человека, типом вируса, длительностью контакта. Заражение вирусом происходит при простом контакте с зараженным человеком, или при соприкосновении с влажными поверхностями (например, при занятиях спортом, в бассейне), на которые вирус мог попасть с кожи страдающего бородавками человека. Инкубационный период различен и может составлять от 1 до 6 мес.

Проникновению инфекции способствуют мелкие травмы кожи (например, царапины или ссадины, потертости, микротрещины). ВПЧ проникает в глубокие слои эпидермиса кожи. При этом он может находиться в неактивном состоянии – кожа внешне выглядит здоровой, или в активном – вирус активно реплицируется и на коже возникает бородавка. Повторное появление или рецидив бородавок может быть связано с особенностью иммунного ответа на ВПЧ инфекцию – формирование неполного клеточного иммунитета и ускользание ВПЧ от иммунного надзора. Также возможно повторное заражение новыми типами ВПЧ. Удаляя бородавки, мы убираем лишь внешние проявления инфекции, сам вирус остается в глубоких слоях эпидермиса кожи, в пределах видимо здоровой кожи. Полностью избавиться от него невозможно, на настоящий момент не существует специфических противовирусных препаратов против этой инфекции. Применение многочисленных иммуномодуляторов и иммуностимуляторов в качестве лечебных и профилактических препаратов остается спорным, так как их эффективность при лечении достоверно клинически не доказана.

Специфических методов профилактики заражения нет. Чтобы свести к минимуму риск избегайте контакта «кожа с кожей» с зараженными лицами, соблюдайте правила личной гигиены, обеспечьте адекватный уход своей коже, поддерживайте состояние иммунной системы на высоком уровне (избегайте длительных стрессовых нагрузок, принимайте поливитаминные препараты, рационально питайтесь, не забывайте о спорте).

Хронические заболевания, очаги хронической инфекции ослабляют иммунную систему.

22. Сергей, Минск

Здравствуйте!!! Скажите, пожалуйста, каким способом избавиться от многочисленных папиллом на теле??? Спасибо!!!!

Ответ:

Здравствуйте, Сергей. Любые многочисленные распространенные образования на коже не стоит пытаться удалять самостоятельно. Множественные мягкие фибромы (о которых вероятнее всего и идет речь) без лечения могут оставаться на коже неопределенно долгое время, не причиняя при этом никаких неудобств, если не травмируются одеждой или украшениями. Если Вы хотите удалить их по косметическим причинам, вы должны обратиться в медицинский центр к врачу-дерматологу или дерматокосметологу. В зависимости от локализации и размера высыпаний, доктор предложит метод удаления. Чаще всего, мягкие фибромы удаляют путем эксцизии ножницами, или криодеструкцией жидким азотом. Хороший косметический результат дает удаление при помощи лазера. К сожалению, независимо от выбранного метода удаления, такие образования могут появляться снова.

23. Галина, Усолье-Сибирское

Здравствуйте, Светлана Олеговна. Лет с двадцати меня преследует отрубевидный лишай. После лечения «по Демьяновичу» все проходит, но к весне вновь появляются рецидивы. Есть ли способ избавиться от него раз и навсегда?

Ответ:

Здравствуйте, Галина. К сожалению, отрубевидный лишай может быть склонен к рецидивирующему течению. Даже после правильно проведенного лечения, высыпания на коже могут появляться снова. Предрасполагающими к этому факторами являются избыток влаги и тепла на коже. Вам необходимо обратиться на прием к врачу-дерматологу. В настоящее время существует множество современных эффективных противогрибковых препаратов. В зависимости от характера и распространенности высыпаний, доктор назначит только препараты для местного применения (антимикотические шампуни, лосьоны и крема); при хронических, распространенных и плохо поддающихся терапии формах заболевания – может потребоваться системная терапия антимикотическими препаратами (таблетки для приема внутрь). После проведенного лечения цвет кожи может оставаться неровным в течение длительного времени (от нескольких недель до нескольких месяцев). Загар после лечения помогает выровнять цвет депигментированных зон с цветом окружающей нормальной кожи. Для профилактики рецидивов заболевания, необходимо отказаться от жирных кремов и различных косметических масел для ухода за кожей. При выборе одежды — отдавайте предпочтение одежде из натуральных, хорошо вентилируемых тканей, свободного покроя. Доктор может назначить специальные антимикотические препараты для профилактики рецидивов. Чаще всего, это кетоконазол, или интраконазол, в суточной дозировке 200мг – 2-3-дня, в течение каждого месяца. Ламизил в таблетках при этом заболевании не оказывает эффекта. Если рецидивы появляются каждую весну, стоит подумать о полном курсе лечения, до наступления весенних месяцев, до того как на коже появятся высыпания. Помните, лечение должен назначить доктор. Воздержитесь от самостоятельного приема препаратов.

24. Людмила, Кропоткин

Светлана Олеговна! Моей дочери 16 лет, «Криофарма» не помогает, что делать? Бородавка на пальце.

Ответ:

Здравствуйте, Людмила. При удалении бородавок препаратом КриоФарма может потребоваться не один сеанс лечения (как и при деструкции бородавок жидким азотом). К сожалению, Вы не написали, сколько сеансов Вы провели, и когда оценивали результат. На месте применения препарата сначала образуется белое ишемическое кольцо, в результате воздействия холода, а затем образуется пузырь. Над пузырем образуется корочка, и под ней восстанавливается здоровая кажа. Иногда пузырь визуально не определяется, обычно это происходит на участках кожи с утолщенным роговым слоем эпидермиса (ладони, стопы). Результаты лечения необходимо оценивать через 10- 14 дней, когда отпадет корочка и под ней будет видна новая здоровая кожа, более светлого оттенка. При необходимости процедуру можно повторить до трех раз с интервалом в 14 дней. Если после трех сеансов бородавка не исчезла, необходимо прийти на прием к врачу-дерматологу.

25. Владимир, Энгельс

Здравствуйте, Светлана Олеговна! У меня под мышками образовались бородавки. Я могу самостоятельно от них избавиться? Ещё на теле есть кровяные пятна, и что это такое, как избавиться от этого? Спасибо!

Ответ:

Здравствуйте, Владимир. В подмышечной области чаще всего встречаются не бородавки, а, внешне похожие на них, мягкие фибромы. Это доброкачественные образования на коже, в виде полипов цвета кожи или коричневатого оттенка, плоские, нитевидные. Чаще – они мягкие, эластичные и приподняты на тонкой ножке. Они типично встречаются в кожных складках, реже – на коже шеи, груди, коже вокруг глаз. Самостоятельно удалять такие образования я Вам не рекомендую. По поводу «кровяных пятен» я затрудняюсь по Вашему описанию поставить диагноз. Могу лишь предположить, что речь идет о вишневых гемангиомах. Вишневые гемангиомы – доброкачественные новообразования сосудистого генеза, часто наблюдающиеся у пациентов старше 30 лет. Чаще всего они встречаются на коже туловища. Количество – от единичных до нескольких сотен. Обычно это отдельно расположенные очаги в виде маленьких красных пятен или гладких куполообразных образований диаметром от 0.5 до 5 мм, вишневого или темно-бордового цвета. Без лечения они остаются на коже неопределенно долгое время, не сопровождаясь никакими ощущениями, если их не травмировать. Как и мягкие фибромы, такие образования могут быть удалены по косметическим причинам методом электрокоагуляции, лазерной хирургии, криохирургии или простой эксцизией ножницами. В любом случае, не пытайтесь удалить образования самостоятельно, обязательно обратитесь к врачу-дерматологу. При внезапном, взрывном появлении множества таких образований требуется консультация онколога.

26. Света, Москва

Я купила «Криофарму», и пыталась заморозить бородавки. На местах заморозки остались интенсивные коричневые пятна, кожа сошла, а бородавки остались. Пятна видны до сих пор.

Ответ:

Здравствуйте, Светлана. Надеюсь, что при пользовании препаратом, Вы точно соблюдали инструкцию. Как и при удалении бородавок жидким азотом, при лечении препаратом КриоФарма, одного лечебного сеанса бывает недостаточно. При крупных, или застарелых элементах может потребоваться несколько лечебных сеансов. Повторный сеанс можно провести через 2 недели. Могу предположить, что коричневые пятна, которые Вы описываете – вторичная гиперпигментация на месте применения препарата. Такая реакция встречается и после обычной криотерапии жидким азотом. Со временем цвет кожи приобретет обычный оттенок. К сожалению, сколько времени займет этот процесс, точно определить невозможно, все индивидуально. Может быть, у Вас индивидуальная реакция на препарат. Пожалуйста, обратитесь к врачу-дерматологу.

27. Александр, Калининград

Добрый день! У меня подошвенная бородавка. Без успеха пытаюсь ее устранить. Прошел 2 сеанса лазером в 2010 году, уехал в отпуск. Не помогло. В 2011 году в больнице мне ее заморозили. После этого долго не заживало и все равно не помогло. Бородавка живет и процветает. Может, технология была неправильная? А если я куплю указанное в статье средство «КриоФарма», поможет?

Ответ:

Здравствуйте, Александр. Подошвенные бородавки часто плохо поддаются лечению и появляются снова. К сожалению, это не зависит от метода удаления. Повторное появление бородавки не связано с тем, что Вас неправильно лечили. Дело в том, что при удалении бородавки – происходит удаление внешнего проявления вируса. Полностью избавиться от ВПЧ невозможно. Вирус остается в глубоких слоях эпидермиса, в пределах видимо здоровой кожи. После неудачных попыток лазерного удаления и криодеструкции, я бы не рекомендовала Вам препарат КриоФарма. Боюсь, что именно в Вашем случае он не подходит. При застарелых подошвенных бородавках, неоднократно рецидивирующих, наилучший метод – хирургическое лечение (тупое иссечение бородавок). Если бородавка существует длительное время, не поддается лечению, изъязвляется или атипична – требуется проведение биопсии с последующим гистологическим исследованием, так как некоторые онкологические процессы могут имитировать бородавку. Пожалуйста, обратитесь к врачу-дерматологу.

28. Ирина, Ростов-на-Дону

Здравствуйте Светлана! Появилась бородавка на пальце руки, попробовала средство «КриоФарма», но не помогает, пробовала повторять процедуру (5 раз) и также без результата. Может, Вы еще что-то посоветуете. Заранее спасибо.

Ответ:

Здравствуйте, Ирина. Вы невнимательно прочитали инструкцию к препарату. Если после трех сеансов применения КриоФарма бородавка не исчезает, дальше препарат применять не стоит. Вам необходимо обратиться на прием к врачу-дерматологу. Доктор уточнит диагноз и предложит наиболее подходящий метод удаления. Как правило, к криотерапии могут быть очень устойчивы плоские бородавки. В зависимости от квалификации доктора и оборудования медицинского центра, может быть предложено удаление бородавки лазером или радиоволновым методом (аппарат «Сургитрон»).

29. Олег, Алматы

Здравия Вам и всем остальным! Примите рецепт средства, который знаю около 40 лет и который многократно опробован на себе лично (последний раз неделю назад избавился от двух бородавок) и на всех моих знакомых и друзьях, и их детях. Это настой туи на водке. Высушенную в темноте тую настаивать неделю-две и применять. Смоченную в настое ватку приложить к бородавке, проложив полиэтиленом, закрепить на ночь. У детей проходит за два-три раза, у взрослых — подольше. Но эффект неизменный! Здоровья всем!

Ответ:

Рада за Вас и Ваших знакомых. Лечебные свойства туи широко используются в современной фитотерапии. В медицине используют эфирное масло туи. Оно обладает множеством свойств, в том числе противовирусным, иммуностимулирующим и цитостатическим. Есть данные об эффективности наружного применения эфирного масла туи при различных дерматозах, в том числе и бородавках. Настойка туи в официальной медицине не применяется. Применение «народных» лечебных методов, без точной дозировки действующего вещества, может привести к печальным последствиям для здоровья пациентов, особенно детей. Я настоятельно не рекомендую пользоваться такими методами.

30. Ольга, Москва

Мне 60 лет, всегда было много родинок, а сейчас я вся в россыпи бородавок, папиллом, кератом,,, все говорят: удаляй, но у меня их так много, что же, тогда надо «снять всю кожу»? Что же делать-то?

Ответ:

Здравствуйте, Ольга. К сожалению, у людей старшего возраста часто наблюдаются множественные себорейные кератомы, или старческие кератомы. Это доброкачественные образования кожи, размер и внешний вид очагов отличается клиническим разнообразием, даже у одного и того же пациента. Они могут быть плоскими или приподнятыми, с гладкой или бархатистой, бородавочной поверхностью. Большинство очагов имеют размер от 2 мм до 2 см. Иногда очаги бывают более крупных размеров. Кератомы могут иметь различную окраску – от беловатой и розовой, до коричневой и коричнево-черной. Причем цвет и характер поверхности может меняться в пределах одного очага. По медицинским показаниям кератомы не удаляют, если нет признаков воспаления, и какие-либо симптомы отсутствуют. Консультация онколога требуется при внезапном появлении множественных очагов себорейного кератоза. Некоторые кератозы сильно пигментированы и напоминают меланому, в таких случаях требуется биопсия образований. Удалять ли их по косметическим причинам, решать Вам. Удалять такие образования самостоятельно может быть опасным для Вашего здоровья. Пожалуйста, обратитесь к врачу-дерматологу. При множественных очагах удаление производят на открытых участках кожи (лицо, шея, зона декольте). Плоские и немного приподнятые очаги удаляют методом криодеструкции жидким азотом. Приподнятые и объемные очаги лучше удалять прижиганием с последующим кюретажем.

31. Жанна, КБР

У меня на шее множество маленьких бородавок, на спине тоже есть, но они коричного цвета. Можно ли их удалить хирургическим методом?

Ответ:

Здравствуйте, Жанна. Видимо речь идет не о бородавках, вызванных ВПЧ, а о мягких фибромах, или себорейных кератомах. Оба эти образования могут напоминать бородавки по внешнему виду, и довольно часто встречаются у пациентов старше 30 лет. Обычно они не вызывают никаких ощущений, и не представляют опасности для здоровья. Удаляют те элементы, которые постоянно травмируются, воспаляются и кровоточат. Если Вы хотите удалить их по косметическим причинам – Вам необходимо обратиться к врачу-дерматологу. Доктор оценит образования и предложит наиболее подходящий метод удаления. Выбор метода будет зависеть от количества и расположения образований, их формы и размера, характера поверхности и основания.

32. Анатолий, Солнечный

Девочка 6-ти лет, на руках и лице бородавки. Пробовали всем, плачет, когда больно. Пробовали народными средствами, например чистотелом. Эффект есть, но слабый. Может, что есть более эффективное. Спасибо, Светлана, заранее.

Ответ:

Здравствуйте, Анатолий. Бородавки у детей, как правило, исчезают самостоятельно, без лечения, не оставляя при этом рубцов. Поэтому агрессивные и болезненные методы удаления бородавок у детей неуместны, особенно в таком возрасте. В любом случае лечение должно быть комфортным и безболезненным. Если бородавки не сопровождаются какими-либо ощущениями, девочка не расчесывает и не травмирует их – я бы оставила их без лечения, до спонтанного исчезновения. Если Вы все-таки хотите их удалить, выбирайте наиболее щадящие и безболезненные методы. Наиболее щадящий метод – удаление с помощью кератолитических пластырей. Лечебный пластырь наносится непосредственно на бородавку. Чтобы пластырь не попал на здоровую кожу и не вызвал раздражения, перед нанесением лечебного пластыря, можно наклеить обычный с окошком в центре, точно по размеру бородавки, сверху вся конструкция закрепляется более широкой полоской обычного пластыря.

Перед нанесением пластыря можно сделать горячую ванночку для рук. Пластырь оставляют на 12-72 часа. Затем снова делают горячую ванночку и счищают бородавку косметическими пилочками или скребком. Процедуру повторяют до исчезновения бородавки, и в течение 10-14 дней после этого. Лечение длительное, может занять до 6-8 недель, но абсолютно безопасно, безболезненно и не оставляет рубцов.

33. Сергей, Орша

Как правильно удалить папиллому???

Ответ:

Здравствуйте, Юрий. Правильно будет прийти к врачу-дерматологу. Доктор определит, какое именно у Вас кожное образование, и предложит оптимальный метод удаления. Метод удаления зависит от размера, формы и локализации очага. Также имеет значение, насколько давно данное образование существует, сопровождается ли какими-либо симптомами. Иногда требуется биопсия образования, с последующим гистологическим исследованием. Все эти вопросы можно решить только во время очного приема. Не пытайтесь удалить папиллому самостоятельно, без подтверждённого доктором диагноза. Это может быть опасно для Вашего здоровья.

34. Юрий (rigatallinn@mail.ru)

Все мои знакомые, имевшие бородавки, более десятка, удалили их соком свежесорванного корня чистотела, бесплатно и бесследно.

Ответ:

Чистотел издревле используется в народной медицине. В настоящее время фитотерапевтам хорошо известны его целебные свойства. Чистотел большой содержит множество биологически активных веществ, в том числе и обладающих бактерицидными и цитотоксическими свойствами, что и объясняет его эффективность при лечении бородавок.

Данный метод, конечно же, имеет право на существование. Но, на мой взгляд, имеет ряд недостатков. Свежесобранный чистотел доступен только в летние месяцы, причем собирать его рекомендуется в местах, удаленных от автомагистралей и промзон. Продолжительность лечения индивидуальна, у значительной части пациентов бородавки не пропадают даже при длительном применении. Большинству моих пациентов, при их образе жизни, такой метод мягко скажем, неудобен, в отличие от современных и эффективных методов удаления. Так что, какой метод выбрать, решать Вам. Кстати, при использовании любых частей растения, будьте осторожны – растение ядовито!

35. Ольга, Красноярск

Здравствуйте! У дочери 11 лет высыпали мелкие бородавки их много, может, есть еще препараты, которые укрепляют иммунитет и не позволяют им размножаться? И можно ли удалить «КриоФармой» мелкие бородавки? Спасибо.

Ответ:

Здравствуйте, Ольга. Специфических иммунных препаратов, которые бы влияли на течение ВПЧ инфекции (в частности, бородавок), на настоящий момент нет. Течение заболевания может быть различным. Это зависит от особенностей иммунного ответа организма, типа ВПЧ, интенсивности контакта с инфекцией при заражении. Как правило, у здоровых детей бородавки исчезают самостоятельно, без лечения. Этот происходит в период от 2 до 24 месяцев. Поэтому детские дерматологи не рекомендуют агрессивные и болезненные методы удаления бородавок для детей. Особенно это касается бородавок на коже лица. При любом деструктивном методе удаления, всегда есть риск образования рубцов (пусть и минимальный). Необходимо следить, чтобы девочка не расчесывала, не выдавливала, и не травмировала бородавки – все эти действия способствуют их распространению. Если Вы по каким-то причинам не хотите дожидаться их самостоятельного исчезновения, Вы можете удалить их самостоятельно или в медицинском центре. Наиболее щадящим способом является метод удаления с помощью специальных кератолитических пластырей. С помощью препарата КриоФарма можно удалять все виды бородавок, за исключением бородавок на коже лица и шеи, в области кожных складок, коже ягодиц и аногенитальной области. В медицинском центре доктор оценит размеры и локализацию высыпаний и предложит наиболее подходящий метод удаления бородавок.