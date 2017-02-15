Игра на снижение: как самый дорогой в истории истребитель нанёс удар по Пентагону

Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился проанализировать программу по созданию истребителей-бомбардировщиков F-35, изучить возможность сокращения расходов и рассмотреть альтернативные варианты её развития. За два десятилетия разработок истребитель F-35 превратился из перспективного проекта в одну из основных расходных статей оборонного комплекса США. Вступивший в январе в должность президента Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз говорил о завышенной стоимости программы. RT попытался разобраться, что не так с одной из самых дорогих боевых систем в мировой истории.

Пентагон проанализирует проект создания многоцелевого истребителя-бомбардировщика F-35 и сделает выводы о целесообразности продолжения финансирования программы в установленном ранее объёме. С указанием провести анализ проекта новый глава Минобороны США Джеймс Мэттис обратился к своему заместителю Роберту Уорку. В меморандумах, отправленных Уорку в четверг, 26 января, Мэттис попросил «определить возможности значительного сокращения стоимости программы F-35», а также «предусмотреть конкурентную, эффективную в ценовом плане альтернативу истребителю».

Триллион в небе

Ещё до своего избрания президентом США 8 ноября Дональд Трамп обращал внимание американского избирателя на завышенную стоимость F-35. Истребителю предстоит ещё много месяцев испытаний, а он уже установил антирекорд по затратам, став, как сообщает CNN, «самой дорогой боевой системой в истории». Так, по данным Forbes, программа по созданию этих самолётов оценивается в астрономические $1,5 триллиона.

Журнал Time подсчитал, что если эти средства разделить между всеми американцами, то каждому достанется $4,5 тыс. В издании также отметили, что отказавшись от F-35, можно было бы оплатить каждому студенту США 20 лет обучения в колледже, а звезде американской поп-сцены Бейонсе, берущей за одно выступление до $4 млн долларов, понадобилось бы 1027 лет ежевечерних концертов, чтобы отработать контракт, если бы он был подписан на аналогичную сумму.

Цена момента

Такая интенсивность расходования бюджетных средств не устраивает Трампа, который в ходе своей предвыборной кампании обещал сократить государственные расходы.

«Программа F-35 и расходы вышли из-под контроля. Миллиарды долларов могут быть и будут сэкономлены на военных (и других) закупках после 20 января», — написал он в своём Twitter за месяц до инаугурации.

Как отмечает The Independent, в течение часа после появления этого твита стоимость американской авиастроительной компании Lockheed Martin, которая занимается разработкой F-35, упала на $2 млрд.

Генеральному директору Lockheed Martin Мерилин Хьюсон ничего не оставалось, как пообещать избранному президенту снизить стоимость истребителей F-35. «У гендиректора состоялся очень хороший разговор с Дональдом Трампом. <…> Она лично обязуется решительно снизить цену F-35!» — говорится в сообщении компании от 24 декабря 2016 года.

Двигатель сгорания

Однако и без снижения затрат дела у конструкторов F-35 в последнее время не складывались. Например, в сентябре 2016 года истребитель-бомбардировщик загорелся во время запуска двигателя на базе ВВС США Mountain Home в Айдахо.

«Пилоту пришлось покинуть самолёт из-за пожара в хвостовой части, возникшего во время запуска двигателя», — цитирует Defense News официального представителя ВВС капитана Марка Граффа.

После инцидента военно-воздушные силы США временно прекратили полёты десяти истребителей.

Впоследствии на F-35 был выявлен дефект в конструкции топливных баков: оказалось, что изоляционный материал, используемый в системе охлаждения топливных баков, крошится. Дефект заметили на 57 самолётах, 15 из которых были поставлены на вооружение.

Ранее самолёт попал в рейтинг самых неудачных истребителей, составленный военно-политическим изданием The National Interest.