Белый дом: Дональд Трамп ожидает, что Россия «вернет Крым»

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия «вернет Крым» Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России

«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал Спайсер на брифинге.

При этом, по его словам, американский президент, «в отличие от предыдущей администрации», хочет поладить с Россией, «чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми сталкиваемся, включая «Исламское государство» (запрещена в России)».

Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной,

По мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, заявление Белого дома о «возвращении» Крыма может быть связано с желанием администрации президента «приглушить» недовольство американского итеблишмента Трампом из-за его якобы «пророссийской» позиции. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также связывает заявление Спайсера с давлением, которое оказывается на американского президента.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.