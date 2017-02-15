Новости мира

Белый дом: Дональд Трамп ожидает, что Россия «вернет Крым»

Белый дом: Дональд Трамп ожидает, что Россия «вернет Крым»
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Россия «вернет Крым» Украине, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Cистема ПВО Patriot на совместных учениях американских и польских военных
© AP Photo/ Czarek Sokolowski
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«Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал Спайсер на брифинге.

При этом, по его словам, американский президент, «в отличие от предыдущей администрации», хочет поладить с Россией, «чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми сталкиваемся, включая «Исламское государство» (запрещена в России)».

Также Спайсер подчеркнул, что нынешняя стратегия США по антироссийским санкциям остается неизменной,

Майкл Флинн
© REUTERS/ Carlos Barria/File Photo
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По мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, заявление Белого дома о «возвращении» Крыма может быть связано с желанием администрации президента «приглушить» недовольство американского итеблишмента Трампом из-за его якобы «пророссийской» позиции. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также связывает заявление Спайсера с давлением, которое оказывается на американского президента.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

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