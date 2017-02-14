Новости мира

Малайзийская полиция подтвердила смерть брата Ким Чен Ына

Малайзийская полиция подтвердила смерть брата Ким Чен Ына
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Полиция Малайзии подтвердила, что погибший в стране гражданин КНДР — это Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает агентство Рейтер.

Правоохранители пока не смогли установить причину смерти Ким Чен Нама.

Ранее южнокорейский телеканал «Чосон-ТВ» со ссылкой на неназванные источники в правительстве сообщил, что брат лидера КНДР был убит в одном из аэропортов Малайзии. По данным журналистов, преступление совершили две женщины, которые сумели скрыться. Полиция подозревает, что они могли быть «агентами» КНДР, передает телеканал.

Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. Одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но им стал его младший сын Ким Чен Ын.

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