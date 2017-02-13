Новости мира

Британские СМИ опубликовали кадры боя Су-27 и F-16

Британские СМИ опубликовали кадры боя Су-27 и F-16
presskg

В небе над одной из самых секретных военных баз США в Неваде (т.н. «Зоной 51») состоялся учебный бой между истребителем российского производства Су-27 и американским F-16. Фотографии самолетовпубликует издание Dailymail.

 

В сообщении говорится, что два истребителя в течение 25 минут вели ближний бой на высотах от 6 до 10 километров.

 

 

Отмечается, что фотографии были сделаны в тот день, когда Дональд Трамп был избран президентом. Примечательно, что заголовок материала звучит как «Доказательство того, что Америка готовится к войне с Россией? Американский самолет провел воздушный бой с русским истребителем над сверхсекретной базой США».

 

О том, что истребители США ведут учебные бои с Су-27, сообщалось в декабре прошлого года. При этом на появившихся тогда фотографиях был замечен одноместный самолет, в то время как в США официально существовала только «спарка» Су-27УБ, купленная частной компанией Tac-Air и использовавшаяся в коммерческих целях.

 

В интернет-блоге, выходящем под эгидой Центра анализа стратегий и технологий, было отмечено, что истребитель попал в США по сложной схеме из Украины в Великобританию.

 

 

Су-27 — советско-российский самолет, созданный для завоевания превосходства в воздухе. Стоит на вооружении таких стран, как Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Монголия, Вьетнам и Узбекистан.

 

Фото: Phil Drake / Cover Images
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