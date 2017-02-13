Новая игра в школах «Привет из космоса». Избита шестиклассница

В селе Ак-Суу Московского района Чуйской области шестиклассницы избили свою одноклассницу во время игры «Привет из космоса». Информацию об этом подтвердили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Там отметили, что 9 февраля девочка вместе с бабушкой обратилась в больницу. Жалобы были на тошноту, рвоту. Девочку госпитализировали, ей поставили диагноз «сотрясение головного мозга».

По данным Минздрава, сейчас состояние ребенка удовлетворительное, патологий нет. Она ходит, разговаривает.

По словам девочки, в школе они играли в игру «Привет из космоса»: она сидела на уроке и кто-то ее сзади ударил по голове. Она себя чувствовала нормально, но потом начались тошнота и головокружение.

Ранее СМИ сообщали, что якобы у школьников есть игра «Космостон салам» («Привет из космоса»). Согласно правилам этой игры, школьницы могут избивать друг друга и никто не должен жаловаться, плакать, нужно просто молча уходить домой.