Проверена временем: как звучит знаменитая Мюнхенская речь Владимира Путина 10 лет спустя

10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности. Эту речь российского президента многие эксперты назвали исторической, её сравнивали с речью Черчилля в Фултоне, с которой началась холодная война. Путин стал первым со времён распада СССР лидером страны, который недвусмысленно высказался по основным вопросам мировой политики. Он жёстко раскритиковал модель однополярного мира, неоправданное применение силы в отношении других государств, продвижение НАТО на восток, внешнюю политику США. Его заявления вызвали бурную реакцию на Западе. Как озвученные десять лет назад тезисы воспринимаются сегодня — в материале RT.

AFP

От раздражения до уважения Мюнхенская речь Путина ознаменовала собой конец ельцинской эпохи в российской внешней политике. Это выступление продемонстрировало Западу, что Россия больше не готова мириться с ролью страны, проигравшей в холодной войне, и собирается вернуть себе уверенные позиции на мировой арене. «Мюнхенская речь Путина, обращённая к европейским и американским политикам и государственным деятелям, запустила процесс суверенизации российской политики», — отметил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Подобная независимая позиция России многим на Западе не понравилась. И после Мюнхена в западных СМИ начали нарастать русофобские настроения, а Путин и Россия стали целью информационной войны, которая десять лет спустя приобрела невиданные масштабы. «Персона Путина стала демонизироваться, — подчеркнул Мухин, — а Россия встречала сильное противоборство со стороны западного истеблишмента по всем направлениям». Кульминацией этого процесса стали антироссийские санкции. Однако, вопреки усилиям Запада, Россия вернула себе возможность «проводить независимую внешнюю политику». Жизнь подтвердила правоту тезисов Мюнхенской речи. И сегодня многое из того, о чём говорил президент Путин, выглядит пророческим предостережением. «Мюнхенскую речь Путина можно рассматривать в качестве пророческой, — подтвердил Мухин. — Он указал на слабые места западной политической системы и системы западных ценностей. Тогда это вызвало раздражение, сейчас вызывает уважение». РИА Новости Без «излишнего политеса» Владимир Путин начал свою речь эмоционально, задав тон не только выступлению в Мюнхене, но и всей последующей внешней политике России. «Формат конференции даёт мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами», — сказал тогда президент. Этого стиля на мировой политической арене российский лидер придерживался все последующие годы. Конец однополярного мира Одним из наиболее острых тезисов Мюнхенской речи Путина стала его критика модели однополярного мира, ставшей тяжёлым наследством холодной войны. «Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна», — заявил глава государства. Два срока на посту президента США Барак Обама пытался опровергнуть это утверждение, доказывая исключительность американцев и право США диктовать свои условия всему миру. Однако идея многополярности, высказанная Путиным в Мюнхене, оказалась более жизнеспособной. Reuters «Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние и будет укреплять многополярность», — сказал Путин. Новые центры силы — это и Китай, и Индия, и Россия, и с ними уже нельзя не считаться. Так, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности признать Россию в качестве равноправного партнёра. «Сегодня мы видим возрождение треугольника «Россия — Китай — США» — это три высших центра силы, — заявил в интервью RT политолог Евгений Минченко. — При этом Путин признаёт, что США остаются единственной сверхдержавой. Однако Россия с её ядерным потенциалом является страной, которая гарантированно может уничтожить одним ударом США. Можно говорить, что сегодня однополярный мир демонтируется, причём в том числе внутри США, где идею о глобальной ответственности США сейчас переосмысливает Трамп». Кто виноват? В Мюнхене-2007 Путин резко высказался по поводу внешней политики США, возложив на Штаты основную ответственность за пренебрежение нормами международного права. «Мы видим всё большее пренебрежение основополагающими принципами международного права, — подчеркнул российский лидер. — Больше того, отдельные нормы — да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов, — перешагнули свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязываются другим государствам». Наибольшими угрозами мировой безопасности Путин назвал необоснованное применение военной силы в отношении других стран. Адресатом этого тезиса были прежде всего США. «Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах — военной силы, силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов», — заявил президент РФ.

США не прислушались к словам Путина, и Обама за последние годы только усугубил ситуацию, вмешиваясь во внутренние дела других стран по всему миру и развязывая всё новые военные конфликты. «Достижения» американской политики за минувшее десятилетие впечатляют: волна революций в Северной Африке, уничтожение государственности в Ливии, вторжение в Ирак, переворот и гражданская война на Украине, сирийский конфликт. В результате мир оказался на пороге большой войны.

«В связи с безответственной деятельностью администрации США в таких странах, как Ирак и Ливия, активизировалось так называемое «Исламское государство»*, — прокомментировал ситуацию Минченко. — Если бы не произошло военного разгрома, а потом роспуска в неизвестном направлении иракской армии, то не было бы ИГ как значимой военной силы, потому что основной их костяк — бывшие иракские офицеры».

Дональд Трамп в своих предвыборных заявлениях подчёркивал необходимость смены агрессивного внешнеполитического курса США. Несмотря на лозунг «Сделаем Америку снова великой», Трамп не считает Штаты ответственными за весь мир.

Разрушенные дома в Сирии

Reuters

Терроризм как глобальная угроза

В 2007 году никто не мог предугадать появление «Исламского государства» и масштабы, которые примет террористическая угроза. Однако сегодня слова Путина о необходимости пересмотра архитектуры глобальной безопасности в связи с растущей террористической опасностью звучат более чем актуально.

«Появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают глобальный характер, — такие как терроризм, — сказал Путин. — Убеждён, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьёзно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности».

НАТО у границ

«НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам», — эти слова российского лидера в Мюнхене вызвали «разочарование» в Белом доме и у представителей альянса.

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер после речи Путина заявил: «Я нахожу его высказывания разочаровывающими, а также не очень продуктивными относительно того, что он назвал расширением НАТО, которое на самом деле является укрупнением альянса».

Сегодня «укрупнение» военного блока продолжается. НАТО вовлекает в свою орбиту всё новые страны по периметру российских границ, стягивая вокруг РФ «кольцо анаконды», и наращивает там свою группировку.

Антинатовские демонстрации в Польше

Reuters

Всё по закону

Не потеряли актуальности и слова Путина о легитимности применения военной силы только в рамках мандата ООН — достаточно вспомнить вторжение США в Ирак, Ливию, присутствие западных войск в Сирии. От этой позиции, заявленной в Мюнхене, Россия не отступала все эти годы и призывала Запад неукоснительно придерживаться Устава Организации Объединённых Наций.

«Убеждён, единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав ООН, — отметил Путин. — Легитимным можно считать применение силы, только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо подменять Организацию Объединённых Наций ни НАТО, ни Евросоюзом».

Деградация ОБСЕ

В Мюнхене Владимир Путин подверг критике и ситуацию вокруг ОБСЕ. «ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран», — сказал он.

РИА Новости

И сегодня слова российского президента находят всё новые подтверждения — в частности, это касается работы ОБСЕ в Донбассе. Представителей миссии ОБСЕ в зоне украинского конфликта за их бесхребетную позицию даже называют «слепоглухонемыми».

«К сожалению, ОБСЕ последние годы продолжала деградировать, — отметил Минченко. — И слова Путина о том, что ОБСЕ политизируется и становится инструментом в руках отдельных игроков, подтверждаются действиями ОБСЕ в последнее время».

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и боец народной милиции ДНР в селе Коминтерново Донецкой области

РИА Новости

Мюнхен 2.0

За десять лет после речи Путина Россия из «региональной державы» снова превратилась в одного из лидеров мировой политики. Страна заставила мир уважать себя и прислушиваться к своему мнению. И это преображение началось именно в Мюнхене.

«Мы очень часто — и я лично очень часто — слышим призывы к России со стороны наших партнёров, в том числе и со стороны европейских партнёров, играть более и более активную роль в мировых делах. В этой связи позволю себе сделать одну маленькую ремарку. Вряд ли нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику, — напомнил Путин. — Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня».

Стоит отметить, что за эти годы кардинальным образом изменилось отношение Запада не только к России, но и к её президенту.

«Путин стал выглядеть как один из самых могущественных мировых лидеров и как человек, у которого есть долговременная стратегия, которую он реализует последнее время, — заявил Минченко. — Для одних это оценка со знаком плюс, для других — со знаком минус».

Многое из того, о чём Владимир Путин говорил в Мюнхене (двойные стандарты, идеологические стереотипы, шаблоны блокового мышления), по-прежнему мешает отношениям России и Запада, однако необходимости в Мюнхенской речи 2.0 на данный момент нет. По словам Мухина, все уже понимают свои роли в новом, многополярном мире. А что касается США, они просто ещё не готовы признаться себе в том, что их роль в мире уже не доминирующая.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.