Sina.com: Китай убережёт Россию от очередного обмана США

Даже если новый президент США Дональд Трамп очень хочет сблизиться с Россией для совместного сдерживания Поднебесной, у него вряд ли что-то получится, считает sina.com. Во-первых, уже два раза обжёгшись отношениями с Вашингтоном, Москва не спешит ему доверять, а во-вторых — слишком прочно держится устоявшийся мировой порядок. Поэтому портал считает, что России необходимо оставаться с Китаем — и вместе они «стащат США со священного алтаря».

Новый президент США Дональд Трамп нередко говорил хорошие вещи о России и её президенте Владимире Путине, отчего многие наблюдатели тут же решили, что грядёт союз Москвы с Вашингтоном, которые вместе будут сдерживать подъём Китая, напоминает sina.com.

Однако внезапно от Белого дома слышны совершенно иные утверждения — вроде заявлений нового постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что с России не будут сняты санкции, пока она не вернёт Крым. Это помогло наконец прояснить, как администрация президента Трампа намерена относиться к России. И здесь всё снова упирается в Крым, но такие условия Москва никогда не примет. И дело не только в этом полуострове — дело в том, что Россия вряд ли снова сможет поверить США: слишком уж долго длится их противостояние.

Портал предлагает вспомнить 1991 год, распад Советского Союза, когда, пытаясь разрешить многочисленные проблемы своего государства, президент России Борис Ельцин обратился к США и — с их подачи — к «шоковой терапии». Тогда ВВП страны сократился практически вдвое, началась масштабная инфляция, что напрямую сказалось на уровне жизни простых людей, которые «в октябре 1992 года за 10 тысяч рублей могли купить лишь пару кожаных ботинок».

Но стоит отметить, что это «второй раз, когда Россия клюнула на обман США». В первый раз, по мнению ресурса, дело было при Михаиле Горбачёве и его попытках внедрить в СССР капитализм, что «в одночасье» оказалось «крушением» для сверхдержавы. Таким образом сегодня, спустя 20 с лишним лет, отчётливо видно: что бы США ни предложили, это идёт во вред России. Так что вряд ли стоит рассчитывать на доверие Москвы, особенно учитывая западные санкции и расширение НАТО на восток.

Исторический опыт подсказывает России, что «американцам больше верить нельзя». Кроме того, существующий мировой порядок отнюдь не способствует сближению Москвы и Вашингтона. Так, Европа уже привыкла видеть в России угрозу и действовать сообща с США. Именно Вашингтон и Брюссель получают наибольшую выгоду от такого мирового порядка, а Москва и Пекин в нём в лучшем случае выступают в роли тех, кто периодически бросает вызов системе.

Здесь нетрудно заметить, что, несмотря на многочисленные противоречия, относительно каких-то крупных внешнеполитических вопросов США и Европа всегда выступают единым фронтом — к примеру, когда дело касается антироссийских санкций или непризнания экономических заслуг Поднебесной. Так им выгодно.

Поэтому даже с новым президентом Америки, даже с таким президентом, как Дональд Трамп, в существующем мировом порядке ничего не изменится. Максимум, на что можно рассчитывать в российско-американских отношениях, это небольшая «оттепель» — или хотя бы на то, что они не будут дальше ухудшаться. А это очень и очень далеко от идеи совместного российско-американского противостояния Китаю, уверяет sina.com.

И Трамп может сколько угодно хотеть подобного расклада, ведь в экономическом плане его главный оппонент — это всё-таки Поднебесная, а не Россия. Эту идею поддерживают далеко не все: в России Америке не доверяют, в Европе будут препятствовать, так что вряд ли вообще что-то получится.

Если говорить о самой России, пойди она вместе с США против Китая, то в любой момент сможет «оказаться между молотом и наковальней». А вот вместе с Пекином Москва получит возможность «стащить Америку со священного алтаря».

«Так что в целом сейчас в мире нет никаких изменений, за исключением бурного роста китайского влияния. Нам абсолютно нечего бояться, просто необходимо так же упорно развиваться дальше», — заключает портал.