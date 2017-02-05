Лукашенко: «Зачем нам база ВКС РФ, когда телодвижения с Западом пошли?»

Белорусские власти отказались считать размещение российской военной авиабазы на своей территории военной необходимостью. Об этом заявил 3 февраля в ходе проходящего в Минске общения с прессой и экспертами президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт корреспондент EADaily.

«Говорят: военная база. Да бросьте вы! Там десять самолётов, которые Россия хотела посадить под Бобруйском. Этот аэродром надо воссоздавать, там уже взлётно-посадочную полосу наполовину разобрали. Десять самолётов! Я говорю: дайте мне эти двадцать самолётов (двадцать!) У нас отличные пилоты, мы не хуже воюем на военных самолётах, мы же единая группировка!», — отметил Лукашенко.

«Теперь давай рассуждать по-военному: что даёт эта база? Что такое в современной войне — против НАТО, допустим — самолёты? Десять минут боя, он взлетел — и его нет. Война сегодня другая! Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны. У игиловцев (ИГИЛ, „Исламское государство“ — запрещённая в России террористическая организация — EADaily) нет системы ПВО, а у нас в Белоруссии — ты взлетел где-то за 200 км, и мы тебя видим!», — утверждает Лукашенко.

«И потом: что такое аэродром на переднем крае театра военных действий? Не дай бог война — ни один самолёт не взлетит. Зачем им сюда? Это же слова Путина — у нас время подлёта от Смоленска четыре минуты. И он прав! В таком случае, зачем здесь с военной точки зрения эта база? Он мне, когда здесь, во Дворце незалежности этот вопрос обсуждался, сказал — да, ты прав. Но нужна эта база! Зачем перед президентскими выборами, когда какие-то телодвижения с Западом пошли, и вдруг базу здесь какую-то… Даже не база — десять самолётов. Это демонстрация. Она нам нужна, эта демонстрация? Нет», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он сделал вывод, что «это не военное предложение». «А что это такое? Думайте сами», — резюмировал белорусский лидер.

Как сообщало EADaily, Александр Лукашенко, вопреки договорённостям с Москвой, отказался размещать на белорусской территории авиабазу ВКС РФ. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 8 апреля 2016 года заявил о том, что данный вопрос «закрыт».