Бишкек

Текебаев: Салянову вызвали на допрос в ГКНБ, ее там могут задержать

Текебаев: Салянову вызвали на допрос в ГКНБ, ее там могут задержать
presskg

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Аиду Салянову вызвали на допрос в ГКНБ в качестве подозреваемой. Об этом лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, она получила повестку и должна явиться в ГКНБ в 16.00.

Текебаев не исключает, что ее могут задержать.

«Она не сбежит. Салянова придет в ГКНБ», — сказал он.

26 декабря 2016 года Генпрокуратурой в отношении Саляновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 304 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.

В комментариях «Азаттыку» Салянова заявила, что факт возобновления Алексею Елисееву адвокатской лицензии не имеет никакого отношения к Уголовному кодексу КР. По ее словам, никакого состава преступления здесь нет. Салянова добавила, что будет защищать свои интересы в рамках законодательства.

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