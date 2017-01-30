Вы мне нужны! Валентина Шевченко поблагодарила кыргызстанцев за поддержку

Кыргызстанская спортсменка Валентина Шевченко одержала победу в рамках турнира UFC on Fox 23, который прошел в ночь с 28 на 29 января в Денвере (США).

Валентина Шевченко досрочно выиграла бой у Джулианны Пена (США). Теперь Валентина встретится с Амандой Нуньез из Бразилии в бою за чемпионский титул в легчайшем весе.

Спортсменка хоть и выступает за Перу, но помнит о том, что ее поддерживают земляки из Кыргызстана. В специальном обращении она поблагодарила всех кыргызстанцев за поддержку и попросила помощи в будущем походе за чемпионским титулом.