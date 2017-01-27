Омурбек Бабанов: Мое имя пытаются смешать с грязью. Посылы года

«Информация, которую разместили некоторые интернет-ресурсы обо мне, недостоверна», — об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Омурбек Бабанов.

Отметим, что на одном из казахстанских сайтов появилась информация, что «бывший премьер-министр Кыргызстана попал под уголовную статью в Казахстане». Указывалась даже сумма претензий — 1 млн долларов. Правда, такую сумму истец хотел не только с Бабанова. Вместе с политиком ответить должны были Mail.ru и информагентство K-news.kg. Правда, повод для взыскания столь внушительной суммы был смехотворным — использование кадра из его авторского видео.

«В апреле 2012 года Паленый на своем канале в YouTube выложил видео под названием «ГАИ (ДПС) Кыргызстана. Жадность выше законов». А 5 января 2017 года Александр Паленый, находясь в гостях в Алматы, обнаружил на персональной странице политика Омурбека Бабанова в Facebook публикацию от 22 сентября 2015 года «Уберем все посты ДПС!», где в качестве иллюстрации использован фрагмент авторского видео. Кроме того, 27 марта 2014-го скриншоты из видео Александра Паленого были размещены на портале Mail.ru и информагентства K-news.kg в статьях под названием «Пьяный водитель побил сотрудника ДПС и сорвал с него погоны». Поэтому претензии у автора видеоролика ко всем трем фигурантам, нарушившим его авторское право.

Смешно? Однако далее сайт опубликовал целую статью, где поднял старый и давно сошедший на нет скандал о том, что у Бабанова якобы есть казахский паспорт.

Все это вынудило Бабанова выступить с опровержением.

«Сегодня в различных интернет-источниках появились лживые и абсурдные публикации, которые используя черные и грязные технологии, пытаются смешать с грязью мое имя.

Хочу сделать официальное заявление по данному поводу.

Во-первых, хочу успокоить всех тем, что информация о возбуждении уголовного дела является недостоверной. Это абсурд. Это политическая «заказуха» и попытка дискредитации.

Во-вторых, у меня нет и никогда не было гражданства Республики Казахстан. Копия указанного паспорта неактуальна, этот паспорт вообще не является действительным. Все соответствующие документы официальных органов Республики Казахстан и Кыргызской Республики подтверждают, что я являюсь гражданином Кыргызстана. Информация об этом уже давно есть во всех открытых источниках.

В-третьих, мною подготовлены соответствующие заявления в правоохранительные органы Кыргызской Республики и Республики Казахстан в отношении всех лиц и информационных источников, распространивших порочащую честь и достоинство информацию. Вопрос будет доведен до конца, это дело принципа!

P. S. Изумляет сам факт такого глупого вброса. Если честно, люди, которые «срежиссировали» данную постановку, скорее всего имеют больную фантазию))) Могли бы придумать, что-то более оригинальное! Чувствуются посылы этого года!» — написал он (стиль и орфография автора сохранены. — Прим. zanoza).