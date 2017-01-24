Новости мира

США в последние часы работы Обамы тайно отправили Палестине $221 млн

США в последние часы работы Обамы тайно отправили Палестине $221 млн
presskg

Администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы передала Палестине 221 миллион долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.

Против передачи денег выступали против члены Республиканской партии. Администрация официально сообщила конгрессу о своем намерении утром в пятницу, перед тем как Дональд Трамп вступил в должность президента.

Всего были выделены 227 миллионов долларов, в том числе 4 миллиона — на программы, связанные с изменением климата, и еще 1,25 миллиона — организациям под эгидой ООН.

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