Разное

ВАЗ 2103 Жигули в Бруклине (Реакции людей)

ВАЗ 2103 Жигули в Бруклине (Реакции людей)
presskg

От автора: Эта Тройка была выиграна в лотерею. Она была выиграна в 1982 году в лотерее «Спринт», купленной за один рубль в Одессе, Украина. Автомобиль использовался в течение 25 лет. После чего он стоял, не использовался в течение некоторого времени. Когда я купил его, он был в плохом состоянии, у него была интересная история.
Я решил дать ему вторую жизнь и сделать точно так же как с завода.

 

Жигули были восстановлены в Одессе в первоначальное состояние.
По семейным обстоятельствам перевезли в США. Жигули сейчас живет в Нью-Йорке в теплом и сухом гараже, где она обслуживается мной. Я забочусь о машине больше чем нужно, в пример этому, я отнесу замену масла каждые 4 месяца не зависимо от пробега. Я заменил все не подлинные детали на оригинальные. Детали которые менялись соответствовали году автомобиля и правильной модификации. Я люблю эту машину больше чем любой другой автомобиль.

Это оригинальный ВАЗ 21033 с объёмом двигателя 1,3 литра ВАЗ 21011, поэтому такой индекс. Двигатель выдает 69 лошадиных сил и является 4-х цилиндровым рядным мотором. Автомобиль имеет 4-х ступенчатую механическую коробку передач с синхронизаторами. Эта машина прожила много моментов своей жизни. вторая жизнь началась с того момента, когда автомобиль прибыл в Америку.

 

image: https://g-a.d-cd.net/5219a6cs-960.jpg

image: https://e-a.d-cd.net/7619a6cs-960.jpg

 

 

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