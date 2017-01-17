Кыргызстан

МИД опроверг, что стамбульский террорист прятался у приятеля-кыргызстанца

МИД опроверг, что стамбульский террорист прятался у приятеля-кыргызстанца
presskg

МИД КР прокомментировал информацию относительно задержания Абдулгадира Машарипова, подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь, и о том, что стамбульский террорист якобы прятался на квартире кыргызстанца.

16 января около полуночи в ходе спецоперации турецкие правоохранительные органы задержали выходца из Узбекистана Машарипова.

«По информации СМИ КР, вышеупомянутый скрывался в квартире у своего знакомого гражданина Кыргызской Республики в районе Эсенюрт Стамбула. Информация в местных СМИ о задержании упомянутого гражданина Кыргызской Республики была опровергнута губернатором Стамбула В. Шахин. 17 января в своем официальном заявлении он сообщил, что вместе с Машариповым были задержаны граждане Сенегала, Сомали, Египта, а также один гражданин Ирака, подозреваемый в укрывательстве Машарипова. Граждане Кыргызской Республики среди задержанных не значатся», — говорится в сообщении МИД КР.

Преступник подъехал к клубу Reina на такси около 01.15 в ночь на 1 января 2017 года, застрелил у входа полицейского и сотрудника туроператора, вошел в клуб, за 7-8 минут выпустил из автомата около 180 пуль, убив 39 и ранив около 70 человек, а затем переоделся и скрылся с места происшествия, воспользовавшись суматохой и общим хаосом.

16 января турецкая полиция арестовала в Стамбуле Абдулгадира Машарипова, гражданина Узбекистана, главного подозреваемого в совершении террористической атаки на стамбульский элитный клуб Reina, в результате чего погибло 39 человек. Он был задержан в стамбульском районе Эсеньюрт.

Турецкая газета Daily Sabah писала сегодня, что Абдулгадир Машарипов, устроивший кровавую бойню в новогоднюю ночь в элитном клубе Reina в Стамбуле, был задержан вчера вечером в стамбульском районе Эсеньюрт в квартире своего приятеля из Кыргызстана, который его приютил.

URL: http://zanoza.kg/350997
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