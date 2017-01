Фабричное производство: треть американцев замечают, что их «кормят» фейковыми новостями

Треть американцев признаются, что часто встречают фейковые новости в СМИ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, недавно опубликованного исследовательским центром Pew Research. По данным группы, 64% граждан США уверены, что из-за таких новостей американское общество не может объективно оценить ситуацию в мире. Кроме того, около 20% опрошенных сами распространяют лживые материалы в социальных сетях. RT выяснил, почему в США не доверяют собственным медиа. Оказалось, что крупные издания транслируют непроверенные факты, постановочные фото и видео и зачастую намеренно искажают события. 11 января новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что «фейковые новости — это тотальная политическая охота на ведьм».

Американский исследовательский центр Pew Research опубликовал результаты исследования, в рамках которого жители страны ответили на вопрос, встречают ли они фейковые новости в СМИ. В опросе участвовали более тысячи взрослых американцев с различными политическими взглядами. Сомнения граждан Согласно результатам, 32% американцев признаются, что часто встречают фейковые новости в СМИ. Кроме того, более половины опрошенных полагают, что зачастую журналисты оперируют «неточными» фактами и искаженными материалами. Почти две трети респондентов — 64% — уверены, что фейковые новости формируют у граждан необъективную оценку мировых событий. В то же время 23% американцев признаются, что они и сами распространяли сфабрикованные материалы, поскольку не знали, что они не соответствуют действительности. При этом 45% взрослых жителей Америки считают, власти США несут ответственность за предотвращение распространения фейковых новостей. Авторитетная ложь Как выяснил RT, у американцев немало причин не доверять собственным СМИ. Многие авторитетные издания искажают факты, неправильно интерпретируют цитаты, показывают постановочные фото и видео. Так, в декабре 2011 года во время президентских выборов в России американский телеканал Fox News показал «ожесточённые столкновения в Москве и улицы в огне». Однако на видеоролике вскоре были замечены совсем не московские пальмы, а также стражи порядка, не похожие на российских полицейских. Оказалось, что авторитетный американский канал показал кадры протестов в греческих Афинах, выдавая их за московскую «бойню». В 2014 году многие западные медиагиганты обвиняли Россию в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. В материалах популярных западных СМИ ещё до начала официального расследования появлялись броские заголовки о причастности к трагедии российского президента.

«Ракета Путина», «Путин не отрицает, что самолёт сбили русские сепаратисты», «Жертвы Путина» — так в западных медиа писали о крушении малайзийского самолёта, следовавшего рейсом MH17. На вопросы RT о фактах, доказывающих участие России в крушении борта, американские журналисты ссылались на мнения неизвестных экспертов и цитаты из Twitter.

Западным изданиям вторили и политики. В частности, утверждалось, что «доказательства причастности России повсюду», а, по словам Хиллари Клинтон, вооружение, якобы использованное для того, чтобы сбить Boeing, «было предоставлено Россией». Однако никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения, обнародовано не было.

Кроме того, в эфире американского телеканала CNN был приведён опрос, согласно которому 51% американцев уже через несколько часов после крушения самолёта были уверены в том, что за этой трагедией стоит Кремль.

Наряду с Россией, главными «подозреваемыми» в причастности к авиакатастрофе европейские и американские СМИ называли ополченцев Донбасса, которых именовали «террористами» и «мародёрами». В качестве «доказательства» их вины выступала фотография, на которой один из бойцов ополчения, прибывших на место крушения самолёта, якобы «роется в обломках в поисках трофеев». Снимок был моментально растиражирован всеми крупными западными СМИ. И никого не заинтересовала полная видеозапись, на которой зафиксировано, как ополченец поднимает детскую игрушку, показывает её наблюдателям ОБСЕ со словами: «Видите, кого вы сбили!..» и, перекрестившись, бережно кладёт к другим собранным на месте трагедии вещам. Судя по всему, далеко не всем хотелось знать, что на самом деле происходило на месте катастрофы.

В ноябре 2015 года американский телеканал PBS показал кадры уничтожения бензовозов ИГ* «авиацией США», однако, на самом деле, колонну ликвидировала российская авиация. По всей видимости, сотрудники телеканала не заметили на кадрах ролика российский самолет Су-34.

Осенью 2016 года телеканал CNN сообщил, что Россия якобы готовит наземную операцию в Сирии. Со ссылкой на источники в Пентагоне в СМИ заявили, что россияне размещают артиллерию и установки систем реактивного залпового огня БМ-30 «Смерч» между городами Хомс и Идлиб для поддержки военных операций САР.

Однако никаких доказательств CNN не предоставил. Журналисты проигнорировали слова спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая подчеркнула, что российские войска не будут участвовать в наземных операциях в Сирии. Кроме того, ещё в сентябре президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявлял, что российские Вооружённые силы будут задействованы исключительно в воздушных операциях.

Добавим, что многие американцы признают, что СМИ в стране освещают события на Украине недостоверно.

Так, например, медиаэксперт Уильям Данкерли в книге «Украина под прицелом» провёл исследование американских СМИ и пришёл к выводу, что «многие данные и многие приведённые истории были лишены фактической базы».

Эксперт выражает мнение, что многие американские журналисты фабрикуют материалы о событиях на Украине. Он приводит в пример новости о «импичменте Януковича», который освещали некоторые издания, несмотря на то, что эта информация не соответствовала действительности.

«Невидимая» рука Запада

CNN и BBC демонстрировали фотографии семилетней сирийской девочки Баны Алабед, которая на своей странице в Twitter публиковала посты о страданиях оппозиционеров в осаждённом Алеппо.

В тот момент, когда медиагиганты цитировали «сирийскую девочку в захваченном городе», правительственная армия вытесняла боевиков из квартала в квартал, а 1,5 млн мирных жителей, находившихся в западных районах, приветствовали освобождение города.

Отметим, что западные телеканалы не стали задаваться очевидным вопросом, откуда у семилетней сирийской девочки устройство с доступом в интернет в «осаждённом» Алеппо и уверенные познания в английском, необходимые для составления таких сообщений. Не стала выяснять подробности и сама соцсеть Twitter, которая выдала аккаунту девочки синюю галочку подлинности.

Если Бане задавали вопрос, почему её аккаунт зарегистрирован в Великобритании, она сразу же отправляла комментатора в чёрный список.

Кроме того, о трагедиях в Алеппо вещают в социальных сетях две американские активистки, Бекки Кэрролл и Венди Видом, которых местные СМИ называют «мамами из Чикаго». За неделю до того, как правительственные войска выбили боевиков из города, хэштег #StandWithAleppo (Вместе с Алеппо), запущенный «мамами из Чикаго», начал распространяться в Twitter и был подхвачен многими журналистами крупных западных СМИ.

Однако пользователи Twitter вскоре обнаружили, что «обыкновенные мамы» Бекки Кэрролл и Венди Видом — профессиональные пиарщицы. Кэррол оказалась руководителем консалтинговой компании С-Strategies LLC и в 2008 году возглавляла общество «Женщины за Обаму», а затем занималась сбором средств для переизбрания мэром Чикаго демократа Рама Эммануэля. Венди Видом оказалась редактором телеканала CBS, который в своих репортажах про Алеппо много раз говорил о несчастной Бане Алабед.

Театр военных действий

Многие фальсифицированные новости о событиях в Сирии подкрепляются постановочными фото и видео, которые представляют ситуацию в Алеппо в выгодном для Запада свете.

Так, например, 20 декабря МВД Египта на своей странице в Facebook опубликовало информацию о том, что в провинции Порт-Саид была задержана съёмочная группа, которая пыталась запечатлеть «окровавленную девочку» с плюшевым медвежонком в руинах какой-то постройки. Полиция выяснила, что кровь на девочке оказалась краской, а оператор признался, что собирался выдать снимки за «репортаж из Алеппо».

Кроме того, как ранее сообщал RT, финансируемая Западом сирийская «правозащитная организация» «Белые каски» публикует в социальных сетях фотографии «убитых сирийскими и российскими ВКС детей». После чего в сети находят снимки, где этих самых детей гримируют, изображая увечья и ранения.

Такие «новости» активно транслируются западными СМИ, а затем распространяются в социальных сетях как «достоверная информация».

Независимая журналистика

Как ранее писал RT, в ноябре 2016 года портал WikiLeaks обнародовал переписку сотрудников Национального комитета Демократической партии США. Как выяснилось из этих писем, американский медиагигант CNN получал указания от демократов для продвижения кандидатуры Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Стало известно, что журналисты канала согласовывали все свои вопросы республиканцу Дональду Трампу с руководством Демократической партии.

Затем ресурс опубликовал обширный список журналистов, участвующих в «сговоре» по лоббированию кандидатуры Клинтон в американских СМИ. В список попали сотрудники таких популярных изданий, как CNN, The New York Times, The Washington Post.

Примечательно, что несмотря на серьёзные ошибки в освещении материалов авторитетными американскими каналами, сфабрикованные новости и искажённые факты, правительство Соединенных Штатов серьёзно обеспокоено «российской пропагандой»: в начале декабря конгресс США одобрил законопроект о создании специального комитета, который станет бороться с «тайным политическим влиянием» России в мире.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию по противодействию «российской пропаганде» в ЕС, фактически сравнивая деятельность журналистов в РФ с пропагандой радикальных исламистов.

Отметим, что 11 января новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что «фейковые новости — это абсолютная политическая охота на ведьм». Так республиканец ответил на бездоказательные заявления CNN о том, что у российских спецслужб есть на него компромат.