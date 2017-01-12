Салянова: Скоро ГКНБ начнет задерживать граждан за лайки в соцсетях

Депутат Аида Салянова («Ата Мекен») в ходе заседания парламента выразила недоумение по поводу того, что ГКНБ тратит свои ресурсы на поиск людей, которые высказывают критику в адрес президента в социальных сетях.

«Конституция гарантирует свободу слова каждому гражданину. Но сейчас ГКНБ занимается поиском людей, которые высказывают критику в адрес президента в социальных сетях. Мне кажется не стоит тратить время и ресурсы служб на такую работу. Такими шагами мы идем к тому, что скоро ГКНБ начнет задерживать граждан за лайки в социальных сетях и тогда ничего не останется от той демократии, которой мы так гордимся», – сказала депутат.

Напомним, чекисты установили 10 социальных пользователей веб-ресурса Facebook, которые разместили негативные публикации в адрес главы государства. Агенты ГКНБ продолжают проведение соответствующих мероприятий по установлению других 35 социальных пользователей, которые периодически размещают негативные публикации в отношении главы государства.