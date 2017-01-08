Катастрофы и происшествия

Названо имя стамбульского террориста. Он – уроженец Узбекистана

Названо имя стамбульского террориста. Он – уроженец Узбекистана
presskg

Турецкая полиция назвала имя предполагаемого террориста, расстрелявшего в ночь на 1 января в элитном клубе Стамбула 39 человек. Его зовут Абдулгадир Машарипов, 28 лет, он – уроженец Узбекистана и приехал в Стамбул из Коньи, сообщают турецкие СМИ.

После того как расстрелял посетителей клуба, он зашел на кухню, переоделся там за 13 минут, смешался с толпой, вышел из клуба и поймал такси. Однако, когда он доехал до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, у него не оказалось денег, чтобы расплатиться – все деньги остались в куртке, которую он снял и выбросил в клубе. Полиция нашла таксиста по видеозаписи камер наблюдения.

Преступник подъехал к клубу Reina на такси около 01.15 в ночь на 1 января, застрелил у входа полицейского и сотрудника туроператора, вошел в клуб, за 7-8 минут выпустил из автомата около 180 пуль, убив 39 и ранив около 70 человек, а затем переоделся и скрылся с места происшествия, воспользовавшись суматохой и общим хаосом.

В ходе нападения были убиты:

  1. 12 граждан Турции;
  2. 7 граждан Саудовской Аравии;
  3. 3 гражданина Ирака;
  4. 3 гражданина Ливана;
  5. по 2 гражданина Индии, Иордании и Марокко;
  6. по одному гражданину Бельгии, Израиля, Ливии, Канады, Кувейта, России, Сирии и Туниса.
URL: http://zanoza.kg/350481
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Катастрофы и происшествия
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