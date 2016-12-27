Новости мира

Первый черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

Первый черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
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Подводный аппарат «Фалкон» нашел первый черный ящик потерпевшего крушение самолета Ту-154 на глубине 17 метров, сообщили в Минобороны.

«В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что в ближайшие часы самописец доставят на расшифровку в ЦНИИ ВВС в Подмосковье.

Ранее спасатели заявили, что нашли обломки хвостовой части самолета, где находился самописец. Эти и другие фрагменты лайнера спасатели поднимают со дна и доставляют на берег.

Данные черных ящиков помогут специалистам установить причины трагедии. По данным ФСБ, в настоящее время основные версии — это неисправность самолета, попадание постороннего предмета в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не выявили.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

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ITAR-TASS: SAMARA, RUSSIA. SEPTEMBER 21, 2010. Pictured in this image is Polish Air Force TU 154, a presidential airplane, in flight. The plane, an exact copy of the aircraft which crashed with Polish President Lech Kaczynski on board in April 2010, was until recently under a major overhaul. The overhaul performed by the Samara-based Aviakor included repairing the plane's three engines and a new interior. (Photo ITAR-TASS / Yuri Strelets) Россия. Самара. 21 сентября. Правительственный самолет ТУ-154 с бортовым номером №102, переданный польской правительственной авиакомпании после проведения капитального ремонта на авиационном заводе ОАО «Авиакор». Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Стрелец

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