Гибель Ту-154: что известно о трагедии над Чёрным морем

В понедельник, 26 ноября, в России объявлен траур по погибшим при крушении самолёта Ту-154 над Чёрным морем. На его борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли. По сообщению службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России, разбившийся самолет Ту-154 был технически исправен. При этом авиационные эксперты крайне осторожно комментируют версии крушения самолета. Что известно о катастрофе и какие детали трагедии вызывают больше всего вопросов — в материале RT.
Хронология
25 декабря принадлежащий Минобороны РФ среднемагистральный самолёт Ту-154 в 1:38 вылетел из Москвы (аэродром Чкаловский) и приземлился на дозаправку в Адлере.
5:25 — воздушное судно поднялось со взлетной полосы.
5:26 (примерно) — по словам очевидца, у Ту-154 пропал звук двигателей.
5:27 — самолёт не набрал высоту, совершил разворот вправо и пропал с радаров.
5:27 (примерно) — самолёт упал в море в шести километрах от берега.
7:59 — о катастрофе сообщили информагентства со ссылкой на экстренные службы региона.
8:30 — министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит экстренное совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооружённых Сил по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе Сочи самолета Ту-154.
8:46 — спасатели обнаружили предполагаемое место падения самолета Ту-154. В акватории вблизи сочинского побережья заметили большое масляное пятно. Чуть позже — обломок шасси, а затем в полутора километрах от берега на глубине 50—70 метров — и фрагменты фюзеляжа.
По факту катастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним».
Сотрудники СК изъяли предполётную документацию и проводят допрос диспетчеров и технического персонала. Также в Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым.
На борту самолёта находились военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов (съёмочные группы НТВ, Первого канала и «Звезды»). Среди пассажиров рейса была и известная правозащитница Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза. Всего на борту находились 92 человека.
Поисково-спасательные работы
В течение дня в ходе поисково-спасательной операции обнаружены более десяти тел погибших, личные вещи и документы. Глубина моря в районе падения самолёта составляет 50-100 метров. Обломки разбросаны на расстоянии от 1,5 до 14 км от берега. Было установлено, что Ту-154 упал в воду в 5-6 км от сочинского побережья, направляясь в сторону Анапы.
Однако поисковым работам мешает сильное течение. Позднее также выяснилось, что, как заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов, бортовые самописцы Ту-154 не были оборудованы радиомаяками. Это существенно осложняет их обнаружение.
В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что операция в районе крушения самолёта проводится безостановочно и круглосуточно. Спасатели и военные занимаются изучением рельефа дна с помощью гидролокаторов. Им в помощь в район поисковых работ перебрасывают дополнительные силы и оборудование.
Что известно о лайнере RA-85572
Известно, что разбившийся лайнер Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 находился в эксплуатации советских ВВС с 12 мая 1983 года. С 4 марта 1996 года Ту-154Б-2 был на хранении. В 2000-е годы судно несколько раз поднималось в воздух и в 2009 году окончательно вернулось в строй.
Последний ремонт этого самолёта был проведён в декабре 2014 года. Минувшим сентябрём он прошёл плановое обслуживание. За всё время службы Ту-154Б-2 три раза подвергался капитальному ремонту. Впрочем, ни это, ни 33 года номинальной эксплуатации с налётом в 6689 часов — не повод называть борт RA-85572 устаревшим. Назначенный ресурс самолёта, по данным КБ, — 60 000 лётных часов или 40 лет эксплуатации. Межремонтный ресурс — 30 000 часов.
В момент трагедии воздушным судном управлял опытный лётчик первого класса Роман Волков, у которого за плечами было свыше трёх тысяч часов практики. А штурман, подполковник Александр Петухов, в 2011 году был в составе экипажа, который смог посадить кувыркающийся в воздухе Ту-154 с бортовым номером RA-85563 (тогда у лайнера сразу после вылета отказали системы управления).
Показатель аварийности Ту-154
Ту-154 — один из самых массовых советских и российских пассажирских самолётов. Его серийное производство началось с 1970 года и завершилось в 1998 году. Всего на самарском (бывший куйбышевский) заводе «Авиакор» было выпущено более тысячи машин различных типов, часть из которых поставлялась за рубеж. Три года назад предприятие окончательно прекратило производить Ту-154.
По данным сайта aviation-safety,
с 1973 года с Ту-154 произошло 68 инцидентов (за исключением нынешней аварии) в более чем 20 странах мира. На Россию и бывший СССР приходится 24 катастрофы.
Последняя крупная трагедия Ту-154 произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту лайнера находились представители польской военно-политической элиты, включая президента Леха Качиньского. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Официальная причина — ошибка польского экипажа, не сумевшего посадить самолёт на взлетно-посадочную полосу.
- Место крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском.
- РИА Новости
Ранее над Чёрным морем Ту-154 терпел катастрофу только один раз. 4 октября 2001 года украинский зенитный ракетный комплекс С-200 выпустил ракету по судну авиакомпании «Сибирь» (бортовой номер RA-85693), которое направлялось из Тель-Авива в Новосибирск. Тогда погибли 78 человек.
Предварительные версии катастрофы
25 декабря официальных версий крушения выдвинуто не было. И официальные лица, и эксперты ссылались на то, что информации пока крайне мало.
Версия теракта при расследовании крушения самолёта Ту-154 не рассматривается как основная, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах. По его словам, после прилёта в Адлер самолёт был взят под охрану.
«На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолёта выходил только штурман с целью контроля заправки», — отметил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что «на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную».
Генерал-майор, заслуженный военный лётчик России, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в интервью RT рассказал, по каким причинам самолет мог не подать сигнал бедствия:
«Взлёт и посадка — это самые загруженные элементы выполнения полёта. Это не просто переходные режимы, сложные по аэродинамике, там приходится выполнять очень много манипуляций. Нужно произвести комплекс манипуляций, движений органами управления, и в то же время контролировать показания десятков приборов, потому что полёт выполнялся в ночное время — это приборный полёт».
Ещё один собеседник в отрасли, который пожелал остаться анонимным, исходя из имеющейся информации, предположил, что Ту-154 рухнул в воду невредимым. «Топливо вытекло из разрушенных от удара баков и потом поднялось на поверхность моря», — считает собеседник RT.
Версию удара самолёта о воду подтвердил RT заслуженный пилот СССР, председатель Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. «Ту-154 стал разрушаться после удара о поверхность воды. Естественно, что повреждения получили и топливные баки. По образовавшемуся маслянистому пятну и удалось обнаружить место падения», — отметил эксперт.
- РИА Новости
Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев говорит, что к трагедии могло привести множество причин:
«Отказ двигателей, некачественное топливо, отказ системы управления. В таких случаях у самолёта резко падает тяга, и он сваливается в штопор или «на крыло». А для выхода из штопора может не хватить скорости. Самолёт теряет управление и, двигаясь по спирали, может начать разваливаться на части», — предположил Корнев.
Впрочем, все сходятся в одном: информации о расследовании авиакатастрофы пока чрезвычайно мало, полная ясность появится только после поднятия и расшифровки «чёрных ящиков».
Траур
Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днём траура по погибшим при крушении самолёта Ту-154 в районе Сочи.
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