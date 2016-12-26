Гибель Ту-154: что известно о трагедии над Чёрным морем

В понедельник, 26 ноября, в России объявлен траур по погибшим при крушении самолёта Ту-154 над Чёрным морем. На его борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли. По сообщению службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России, разбившийся самолет Ту-154 был технически исправен. При этом авиационные эксперты крайне осторожно комментируют версии крушения самолета. Что известно о катастрофе и какие детали трагедии вызывают больше всего вопросов — в материале RT.

Хронология

25 декабря принадлежащий Минобороны РФ среднемагистральный самолёт Ту-154 в 1:38 вылетел из Москвы (аэродром Чкаловский) и приземлился на дозаправку в Адлере.

5:25 — воздушное судно поднялось со взлетной полосы.

5:26 (примерно) — по словам очевидца, у Ту-154 пропал звук двигателей.

5:27 — самолёт не набрал высоту, совершил разворот вправо и пропал с радаров.

5:27 (примерно) — самолёт упал в море в шести километрах от берега.

7:59 — о катастрофе сообщили информагентства со ссылкой на экстренные службы региона.

8:30 — министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит экстренное совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооружённых Сил по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе Сочи самолета Ту-154.

8:46 — спасатели обнаружили предполагаемое место падения самолета Ту-154. В акватории вблизи сочинского побережья заметили большое масляное пятно. Чуть позже — обломок шасси, а затем в полутора километрах от берега на глубине 50—70 метров — и фрагменты фюзеляжа.

По факту катастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним».

Сотрудники СК изъяли предполётную документацию и проводят допрос диспетчеров и технического персонала. Также в Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым.