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Гибель Ту-154: что известно о трагедии над Чёрным морем

Гибель Ту-154: что известно о трагедии над Чёрным морем
presskg

В понедельник, 26 ноября, в России объявлен траур по погибшим при крушении самолёта Ту-154 над Чёрным морем. На его борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли. По сообщению службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России, разбившийся самолет Ту-154 был технически исправен. При этом авиационные эксперты крайне осторожно комментируют версии крушения самолета. Что известно о катастрофе и какие детали трагедии вызывают больше всего вопросов — в материале RT.

Хронология
25 декабря принадлежащий Минобороны РФ среднемагистральный самолёт Ту-154 в 1:38 вылетел из Москвы (аэродром Чкаловский) и приземлился на дозаправку в Адлере.

5:25 — воздушное судно поднялось со взлетной полосы.

5:26 (примерно) — по словам очевидца, у Ту-154 пропал звук двигателей.

5:27 — самолёт не набрал высоту, совершил разворот вправо и пропал с радаров.

5:27 (примерно) — самолёт упал в море в шести километрах от берега.

7:59 — о катастрофе сообщили информагентства со ссылкой на экстренные службы региона.

8:30 — министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит экстренное совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооружённых Сил по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе Сочи самолета Ту-154.

8:46 — спасатели обнаружили предполагаемое место падения самолета Ту-154. В акватории вблизи сочинского побережья заметили большое масляное пятно. Чуть позже — обломок шасси, а затем в полутора километрах от берега на глубине 50—70 метров — и фрагменты фюзеляжа.

По факту катастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним».

Сотрудники СК изъяли предполётную документацию и проводят допрос диспетчеров и технического персонала. Также в Адлер вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым.

 

На борту самолёта находились военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов (съёмочные группы НТВ, Первого канала и «Звезды»). Среди пассажиров рейса была и известная правозащитница Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза. Всего на борту находились 92 человека.

Поисково-спасательные работы

В течение дня в ходе поисково-спасательной операции обнаружены более десяти тел погибших, личные вещи и документы. Глубина моря в районе падения самолёта составляет 50-100 метров. Обломки разбросаны на расстоянии от 1,5 до 14 км от берега. Было установлено, что Ту-154 упал в воду в 5-6 км от сочинского побережья, направляясь в сторону Анапы.

Однако поисковым работам мешает сильное течение. Позднее также выяснилось, что, как заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов, бортовые самописцы Ту-154 не были оборудованы радиомаяками. Это существенно осложняет их обнаружение.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что операция в районе крушения самолёта проводится безостановочно и круглосуточно. Спасатели и военные занимаются изучением рельефа дна с помощью гидролокаторов. Им в помощь в район поисковых работ перебрасывают дополнительные силы и оборудование.

Что известно о лайнере RA-85572

Известно, что разбившийся лайнер Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 находился в эксплуатации советских ВВС с 12 мая 1983 года. С 4 марта 1996 года Ту-154Б-2 был на хранении. В 2000-е годы судно несколько раз поднималось в воздух и в 2009 году окончательно вернулось в строй.

Последний ремонт этого самолёта был проведён в декабре 2014 года. Минувшим сентябрём он прошёл плановое обслуживание. За всё время службы Ту-154Б-2 три раза подвергался капитальному ремонту. Впрочем, ни это, ни 33 года номинальной эксплуатации с налётом в 6689 часов — не повод называть борт RA-85572 устаревшим. Назначенный ресурс самолёта, по данным КБ, — 60 000 лётных часов или 40 лет эксплуатации. Межремонтный ресурс — 30 000 часов.

В момент трагедии воздушным судном управлял опытный лётчик первого класса Роман Волков, у которого за плечами было свыше трёх тысяч часов практики. А штурман, подполковник Александр Петухов, в 2011 году был в составе экипажа, который смог посадить кувыркающийся в воздухе Ту-154 с бортовым номером RA-85563 (тогда у лайнера сразу после вылета отказали системы управления).

Показатель аварийности Ту-154

Ту-154 — один из самых массовых советских и российских пассажирских самолётов. Его серийное производство началось с 1970 года и завершилось в 1998 году. Всего на самарском (бывший куйбышевский) заводе «Авиакор» было выпущено более тысячи машин различных типов, часть из которых поставлялась за рубеж. Три года назад предприятие окончательно прекратило производить Ту-154.

По данным сайта aviation-safety,

с 1973 года с Ту-154 произошло 68 инцидентов (за исключением нынешней аварии) в более чем 20 странах мира. На Россию и бывший СССР приходится 24 катастрофы.

Последняя крупная трагедия Ту-154 произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту лайнера находились представители польской военно-политической элиты, включая президента Леха Качиньского. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Официальная причина — ошибка польского экипажа, не сумевшего посадить самолёт на взлетно-посадочную полосу.

  • Место крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском.
  • РИА Новости

Ранее над Чёрным морем Ту-154 терпел катастрофу только один раз. 4 октября 2001 года украинский зенитный ракетный комплекс С-200 выпустил ракету по судну авиакомпании «Сибирь» (бортовой номер RA-85693), которое направлялось из Тель-Авива в Новосибирск. Тогда погибли 78 человек.

Предварительные версии катастрофы 

25 декабря официальных версий крушения выдвинуто не было. И официальные лица, и эксперты ссылались на то, что информации пока крайне мало.

Версия теракта при расследовании крушения самолёта Ту-154 не рассматривается как основная, сообщил РИА Новости источник в спецслужбах. По его словам, после прилёта в Адлер самолёт был взят под охрану.

«На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолёта выходил только штурман с целью контроля заправки», — отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что «на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную».

Генерал-майор, заслуженный военный лётчик России, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов в интервью RT рассказал, по каким причинам самолет мог не подать сигнал бедствия:

«Взлёт и посадка — это самые загруженные элементы выполнения полёта. Это не просто переходные режимы, сложные по аэродинамике, там приходится выполнять очень много манипуляций. Нужно произвести комплекс манипуляций, движений органами управления, и в то же время контролировать показания десятков приборов, потому что полёт выполнялся в ночное время — это приборный полёт».

Ещё один собеседник в отрасли, который пожелал остаться анонимным, исходя из имеющейся информации, предположил, что Ту-154 рухнул в воду невредимым. «Топливо вытекло из разрушенных от удара баков и потом поднялось на поверхность моря», — считает собеседник RT.

Версию удара самолёта о воду подтвердил RT заслуженный пилот СССР, председатель Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. «Ту-154 стал разрушаться после удара о поверхность воды. Естественно, что повреждения получили и топливные баки. По образовавшемуся маслянистому пятну и удалось обнаружить место падения», — отметил эксперт.

  • РИА Новости

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев говорит, что к трагедии могло привести множество причин:

«Отказ двигателей, некачественное топливо, отказ системы управления. В таких случаях у самолёта резко падает тяга, и он сваливается в штопор или «на крыло». А для выхода из штопора может не хватить скорости. Самолёт теряет управление и, двигаясь по спирали, может начать разваливаться на части», — предположил Корнев.

Впрочем, все сходятся в одном: информации о расследовании авиакатастрофы пока чрезвычайно мало, полная ясность появится только после поднятия и расшифровки «чёрных ящиков».

Траур

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днём траура по погибшим при крушении самолёта Ту-154 в районе Сочи.

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ITAR-TASS: SAMARA, RUSSIA. SEPTEMBER 21, 2010. Pictured in this image is Polish Air Force TU 154, a presidential airplane, in flight. The plane, an exact copy of the aircraft which crashed with Polish President Lech Kaczynski on board in April 2010, was until recently under a major overhaul. The overhaul performed by the Samara-based Aviakor included repairing the plane's three engines and a new interior. (Photo ITAR-TASS / Yuri Strelets) Россия. Самара. 21 сентября. Правительственный самолет ТУ-154 с бортовым номером №102, переданный польской правительственной авиакомпании после проведения капитального ремонта на авиационном заводе ОАО «Авиакор». Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Стрелец

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