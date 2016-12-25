ТАСС: самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Чёрном море

Самолёт Минобороны, вылетевший из Сочи, пропал с радаров через 20 минут после взлёта. На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. На этом рейсе также летели музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ. По предварительным данным, лайнер потерпел крушение в Чёрном море. RT ведёт текстовую трансляцию.

25 декабря 2016

08:53

Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, он упал в Черное море», — цитирует агентство свой источник.

08:42

В Минобороны подтвердили, что на борту находились не только военнослужащие, но и артисты ансамбля имени Александрова, а также девять представителей средств массовой информации.

«На борту пропавшего с радаров самолета ТУ-154 находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ», — говорится в сообщении ведомства.

08:32

На борту пропавшего самолёта находились также журналисты «Первого канала» и телеканала «Звезда», сообщают РИА Новости со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

08:29

Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Сочи самолёт Минобороны Ту-154 не выходит на связь с авиадиспетчерами. В Росавиации заявили, что вылетевший из Сочи самолёт, пропавший после взлёта с радаров, не является гражданским. По предварительным данным, самолёт Минобороны мог направляться в Латакию.

08:28

В Минобороны России заявили, что к поиску самолёта Ту-154 привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей ЮВО в Краснодарском крае и соседних регионах.

08:27

Отмечается, что при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера в 5:40 мск пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлёта.

08:25

Российский военный самолёт Ту-154, вылетевший из аэропорта Сочи, пропал с радаров через 20 минут после взлёта. По данным Минобороны, на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.