Бишкек

Где можно купить елку в Бишкеке

Где можно купить елку в Бишкеке
presskg

На территории Бишкека будут организованы предновогодние елочные базары, где горожане смогут приобрести живую елку.

По данным пресс-службы мэрии, базары будут располагаться в каждом районе столицы.

«В Ленинском районе базар работает по адресу: рынок «Дордой–Моторс» (пересечени улиц Дэн Сяопина и Патриса Лумумбы). В Октябрьском районе живые елки можно приобрести по адресу: жилой массив «Кара-Жигач» по улице Анкара за улицей Менделеева. В Первомайском районе елочный базар развернут на рынке «Баят» по улице Махатмы Ганди. В Свердловском районе – около ресторана «Нарын», по улице Фрунзе между Шопокова и Ибраимова»,− сообщает пресс-служба.

Также на пересечении улиц Ибраимова и Жумабека будет организована предновогодняя праздничная ярмарка по реализации товаров народного потребления – продовольственные и сельскохозяйственные товары, сувениры, елочные игрушки.

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Бишкек
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