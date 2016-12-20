Глава МИД Турции отменил запланированный визит на Украину

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отменил запланированный на 20−21 декабря визит на Украину, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в посольстве Турции в Киеве.

«Визит перенесен и сегодня-завтра не состоится», — сообщил собеседник агентства в посольстве.

Ранее на сайте МИД Турции был анонсирован визит министра Чавушоглу на Украину 20−21 декабря для подготовки заседания двустороннего Совета сотрудничества высшего уровня. Также были запланированы встречи Чавушоглу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, «представителями крымских татар и турок-месхетинцев».

В настоящее время глава МИД Турции находится в Москве на переговорах с коллегами из России и Ирана, отмечает «Интерфакс».